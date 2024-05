Fare le pulizie può diventare un vero e proprio incubo se non si riesce ad organizzarsi bene e fare in modo di impiegare il minor tempo possibile per svolgerle.

Per questo motivo ho sentito il bisogno di escogitare un metodo che mi permettesse di programmare le pulizie in modo tale che non fossero più un peso per me.

Ovviamente ognuno ha le proprie esigenze e i propri ritmi, ma voglio lo stesso condividere con voi il mio programma, che potrete adattare alla vostra quotidianità e ai vostri bisogni per organizzarvi al meglio.

Mattina per le pulizie rapide

Non avete idea di quanto possa essere utile svegliarsi soltanto dieci minuti prima al mattino. Questa nuova abitudine che ho adottato mi permette di avvantaggiarmi sulle pulizie.

Inoltre, il fatto di dedicare soltanto dieci minuti a pulire, non me lo fa pesare affatto. Vediamo insieme cosa fare quando siete appena svegli al mattino per essere in pari con la tabella di marcia.

Rifare il letto

Avevo la pessima abitutine di svegliarmi calcolando giusto i tempi per essere pronta a uscire di casa e lasciavo il letto disfatto e la camera da letto in disordine.

Svegliandomi soltanto dieci minuti prima, riesco a riordinare tutto ciò che ho lasciato in giro per la stanza la sera prima e anche a rifare il letto.

Rassettare dà subito l’impressione di ordine e pulizia, quindi è molto importante farlo prima di uscire, così che quando tornerete non avrete un brutto impatto con il disordine lasciato in giro e avrete meno cose da fare.

Sistemare la cucina

Dopo avet fatto colazione, non lascio mai le stoviglie nel lavandino o il tavolo e fornelli sporchi. E, se cade qualcosa a terro, spazzo velocemente per non lasciare briciole sul pavimento.

È importantissimo pulire ogni volta che si sporca qualcosa, in modo tale da non accumulare sporco e disordine.

Questo metodo mi permette di essere più veloce ed efficiente quando inizio con le pulizie più approfondite e di lasciare la cucina sempre pulita.

Pausa pranzo per pulizie leggere

Non tutti hanno la fortuna di passare la pausa pranzo a casa, ma il linea di massima potete svolgere questo tipo di pulizie mentre cucinate.

In questo modo, potrete ottimizzare i tempi d’attesa della preparazione dei vostri piatti e sfruttarli per pulire.

Spolverare

Mentre aspetto che il pranzo sia pronto, se ce n’è bisogno, spolvero i mobili oppure spazzo i pavimenti o passo l’aspirapolvere. Questa operazione richiede davvero pochi minuti, ma mi restituisce molto tempo in seguito.

Riordinare

Inoltre, ottimizzo questi momenti morti per riordinare: faccio un giro veloce per casa e metto a posto tutto quello che trovo in giro.

Talvolta, lo faccio proprio mentre spolvero o spazzo, per essere ancora più rapida ed efficiente.

Pomeriggio per pulizie impegnative

Il pomeriggio, di solito, ho un po’ di tempo libero in più a disposizione. Per questo motivo, mi dedico alle pulizie più impegnative.

Lavare pavimenti e bagno

Quello che faccio è lavare i pavimenti quando ce n’è bisogno e dedicarmi alla pulizia del bagno, che richiede una manutenziene più frequente.

Poiché divido le faccende domestiche e non le affronto tutte nello stesso momento, non ci metto molto a terminare le mie pulizie impegnative pomeridiane e a far risplendere subito i miei pavimenti e il bagno.

Sera per preparare la casa per il giorno dopo

Un’altra cosa importantissima è preparare la casa per le pulizie del giorno dopo, per questo la sera dedico qualche momento a pulire e ordinare.

La prima cosa da fare è pulire la cucina dopo cena, per non lasciare niente di sporco in giro, affinché non si formino incrostazioni e cattivi odori.

Inoltre, metto un po’ in ordine il caos che si è accumulato durante la giornata, ad esempio nel salone o in bagno.

Weekend per pulizie straordinarie

Il weekend mi piace rilassarmi e questo nuovo metodo mi permette di farlo, anche se alcune pulizie un po’ più lunghe le conservo comunque per il fine settimana.

Infatti durante il weekend ho un po’ più di tempo libero e questo mi permette di fare con calma quelle cose a cui non riesco a dedicare molta attenzione durante la settimana.

Pulire i vetri

Pulire i vetri è un’operazione delicata, perché non bisogna lasciare aloni. Per questo mi piace dedicarmici con calma. E infatti lo faccio sempre nel weekend.

Ordinare nei mobili

Anche per mettere in ordine ci vuole un po’ di tempo in più e si tratta anche di un’attività che trovo rilassante, per questo mi piace pianificarla nel fine settimana.

Pulire elettrodomestici

Oltre alla pulizia dell’interno dei mobili, quando necessario, durante i weekend mi dedico alla manutenzione degli elettrodomestici, come il frigorifero, la lavastoviglie o l’aspirapolvere.

Da quando utilizzo questa programmazione, distibuisco le pulizie in maniera equilibrata e non mi pesa più dedicarmi alla mia casa. Spero che i miei consigli possano tornarvi utili e aiutarvi a organizzare il vostro piano personalizzato.