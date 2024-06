Pulizia della casa con i fondi di caffè sai come fare?

Amo sorseggiare un buon caffè ogni mattina, è un piccolo rituale che dà il via alla mia giornata. Ma, sapevate che oltre a regalarci quella spinta energica mattutina, il caffè può diventare un prezioso alleato nelle nostre pulizie domestiche?

Sì, avete letto bene. Sto parlando in particolare dei fondi di caffè, quel residuo che solitamente gettiamo via senza pensarci troppo. Scopriamone i molteplici usi insieme!

Per i Taglieri di legno

Se pensavate che le macchie e gli odori sui taglieri di legno si possono togliere solo con i detersivi, vi sbagliavate.

Dopo aver utilizzato il tagliere, prendete una manciata di fondi di caffè umidi e spalmateli bene su tutta la superficie. Potete usare le mani o una spugna, l’importante è fare una leggera pressione per permettere ai fondi di penetrare bene nelle superfici e negli interstizi del legno.

Lasciate agire per qualche minuto, cinque potrebbero già essere sufficienti, e poi risciacquate abbondantemente sotto l’acqua corrente.

Se poi deciderete di massaggiare i fondi di caffè con le mani, vi renderete conto di una cosa: anche i cattivi odori dalle mani spariranno, persino quello di aglio o pesce.

Per togliere le incrostazioni

Quante volte vi siete trovati a strofinare con ogni sorta di prodotto, senza riuscire a rimuovere le incrostazioni che si formano sui fuochi o sul fondo delle padelle?

La procedura è semplice: unite i fondi con una piccola quantità d’acqua fino a creare una pasta. Dopodiché, applicate questo mix sulla superficie interessata e iniziate a strofinare delicatamente con un panno morbido o una spugna.

L’azione abrasiva dei fondi e dell’acidità del caffè contribuirà a sciogliere le incrostazioni senza il bisogno di ricorrere a sostanze chimiche aggressive. Un metodo naturale, efficace e a costo zero.

Per assorbire gli odori e il grasso

Oltre alle pulizie vere e proprie, con il tempo ho capito che i fondi di caffè hanno una potente capacità “assorbente”, soprattutto se ci sono cattivi odori o tracce di grasso, in particolar modo in frigorifero e in cucina in generale.

Se per esempio c’è una macchia di grasso su una superficie lavabile, potete assorbire l’unto con il caffè, in modo che la pulizia risulti più agevole. Ma vediamo altri usi.

In frigorifero

Odori sgradevoli in frigorifero? Mettete una piccola ciotola o un bicchiere riempito con fondi di caffè all’interno del vostro frigo. Cambiateli circa una volta al mese o quando vi rendete conto che la loro efficacia sta diminuendo.

Noterete che le pose del caffè riescono tranquillamente a neutralizzare gli odori, lasciando il frigorifero fresco e privo di qualsiasi puzza indesiderata. In alternativa, è un’idea carina anche usare la scatola del caffè appena aperta.. lascia un profumo meraviglioso!

Nella pattumiera in cucina

Un altro luogo problematico per quanto riguarda gli odori è senza dubbio la pattumiera della cucina.

Per quanto mi riguarda, mi pace cambiare di tanto in tanto i rimedi, così non mi abituo al profumo. Però negli ultimi tempo anche per la pattumiera sotto al lavello sto usando i fondi di caffè.

Versatene una manciata sul fondo della pattumiera prima di inserire il nuovo sacchetto della spazzatura. Questi agiranno come un “filtro naturale”, assorbendo gran parte degli odori e mantenendo più fresco l’ambiente cucina.

Una volta che sarà il momento di cambiare il sacchetto, vi sarà una significativa riduzione della puzza di cibo. Poi ho notato anche questo: poiché i fondi vanno prima del sacchetto, se da questo colasse dell’olio, del liquido o del grasso in generale, verrà tutto assorbito dalla polvere, e basterà uno scottex per rimuovere il tutto!