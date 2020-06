Con l’estate , grazie alla temperatura mite, tanti insetti tornano a far capolino.

Tra questi, le più temute ed antipatiche sono sicuramente le zanzare, che con le loro punture disseminate su ogni parte del corpo sono davvero fastidiose provocando gonfiori, arrossamenti e prurito, spesso insopportabili quando non si tratta più di una sola punturina.

E allora ecco che i rimedi tradizionali , quelli cosiddetti “della nonna”, ci vengono in aiuto per tenerle lontane ed evitare di avere quei fastidi tanto noti quanto comuni purtroppo un po’ a tutti.

Non grattarsi!

Se siete una di quelle persone particolarmente prese di mira dalle zanzare e proprio non resistete allo stimolo continuo di grattarvi, sappiate che grattarsi non è mai utile né buono!

Perché non solo lo stimolo continua a persistere anche dopo ore successive allo sfregamento ma soprattutto vi create micro lesioni della pelle che di tutto avrebbe bisogno, tranne che essere ulteriormente infiammata.

Menta

Grattarsi a sangue, screpolando e ferendo la pelle è antigienico e, nel caso non cicatrizzi bene, espone al rischio di ritrovarvi a fine estate con un mucchio di antiestetiche cicatrici e croste.

Per alleviare la sensazione di prurito è tradizionalmente usata la menta, con azione calmante e rinfrescante.

In questi casi è ottimo procurarsi dell’olio essenziale di menta (lo trovate in vendita presso qualsiasi erboristeria) che può essere utilizzato direttamente sulle parti interessate oppure potete miscelarlo alla crema nutriente per corpo o viso.

Si può applicarlo ogni qual volta ce ne sia bisogno senza avere però quella sensazione eccessivamente oleosa addosso, se lo preferite. In entrambi i casi il sollievo è immediato, grazie alle sue proprietà anti-microbiche e rinfrescanti.

Miele

Se invece già vi siete procurati dei danni nel grattarvi, ci vuole qualcosa dalle proprietà antisettiche, che tenga lontano inoltre le infezioni possibili.

Il miele tutto quello che serve: potente antibiotico e antibatterico aiuta la pelle nella rigenerazione dei suoi tessuti, a seguito di lesioni e piccole ferite (da utilizzare perciò non solo in caso di ferite da punture).

Ponetene una goccia sul punto interessato, se la zona da trattare è più estesa lo potete miscelare con un po’ di yogurt o crema naturale senza profumi, di modo da rendere il composto meno appiccicoso e consentirvi di portarlo addosso per almeno una mezz’oretta.

Tea tree

Il tea tree oil ha innumerevoli virtù, svolge un’azione anti-micotica e antibiotica ed è uno dei migliori rimedi naturali per diverse problematiche della pelle.

Infatti potete utilizzarlo anche per le punture di insetti, e in particolare quelle delle zanzare.

Basta qualche goccia sulla zona da trattare!

Cubetti di ghiaccio

Se vi ritrovate dei morsi belli grossi e gonfi, magari anche molto arrossati, niente paura: applicate immediatamente dei cubetti di ghiaccio ( avvolti in un leggero panno di cotone pulito) sulle zone interessate per 1 minuto.

Il ghiaccio ha in questo caso l’effetto benefico di anestetizzare nell’immediato e soprattutto essendo freddo riesce a bloccare il gonfiore ulteriore che si può venire a creare a seguito delle punture.

Per proteggere anche l’ambiente domestico o la zona di lavoro dall’attacco delle zanzare, provate dei repellenti naturali a base di essenze di geranio, citronella ed eucalipto da usare con vaporizzatori, candele e ogni altro strumento adatto a diffondere essenze nell’ambiente.

Cipolla

Un vecchio rimedio della nonna sempre apprezzato contro le punture di zanzara è la cipolla.

Ottima per la nostra salute, per un giardino fiorito e anche per allontanare alcuni insetti!

In questo caso, vi basterà passare mezza cipolla sulla puntura. La sua azione antinfiammatoria contribuirà a sgonfiarla e a lenirne il rossore.

Aloe vera

Tra i rimedi naturali dalle proprietà lenitive e anti-rossore, non possiamo non menzionare l’aloe vera.

Contrasta gli arrossamenti donando sollievo e aiuta la pelle a ritrovare l’equilibrio. Potete acquistare il gel già pronto in erboristeria, ma non manca chi utilizza il gel delle proprie foglie.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo dei rimedi indicati se soffrite di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Inoltre, per grandi gonfiori o effetti collaterali legati alle punture di zanzara, consultate un medico. Un parere medico è importante anche in stato di gravidanza o allattamento.

Altri consigli contro le zanzare

Le zanzare rappresentano un fastidio non da poco durante le nostre estati. Ecco perché possiamo allontanare con rimedi del tutto naturali. Ecco i nostri consigli per voi!