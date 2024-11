Come togliere la puzza di fogna che risale dallo scarico del bagno

L’odore di fogna proveniente dal nostro bagno è qualcosa di veramente sgradevole! Ed è altrettanto sgradevole la sensazione che quella puzza di fogna arrivi anche nelle altre stanze. Per questo motivo, quel cattivo odore non può e non deve essere ignorato in alcun modo, ma deve essere eliminato. Naturalmente quando accade, la provenienza principale sono i tubi di scarico, dunque è lì che bisogna agire per contrastare i cattivi odori. In che modo? Oggi vi suggeriamo dei rimedi naturali fai da te in grado di eliminare l’odore di fogna nel vostro bagno.

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, ciò che è necessario fare per rimuovere l’odore di fogna dal vostro bagno, è pulire i canali di scolo. Talvolta, infatti, può capitare che la puzza sia dovuta ai canali di scolo intasati. Perciò dobbiamo liberarli.

Il primo rimedio fai da te che vi proponiamo per sturare i canali di scolo, intasati da capelli o da altri accumuli, è il bicarbonato di sodio insieme all’aceto. Prendete mezza tazza di bicarbonato di sodio e versatelo nello scarico. In seguito, versate una tazza di aceto bianco. Lasciate agire la miscela per circa due ore e versate, poi, lentamente un litro di acqua bollente, portata all’ebollizione, nello scarico. Dopo circa quindici minuti, fate scorrere una quantità abbondante di acqua fredda per sciacquare a fondo l’aceto.

Acido citrico

Proprio come il bicarbonato di sodio, anche l’acido citrico è multi-funzionale e sarà utile non solo per togliere la puzza, ma anche per liberare i tubi da eventuali incrostazioni. Versate 1 cucchiaio di acido citrico nei tubi da cui sentite provenire la puzza, lasciate un’intera notte e poi versate il secchio con acqua molto calda.

Sapone di Marsiglia

Se volete un rimedio che possa togliere la puzza di fogna dal bagno e allo stesso tempo profumare, allora dovrete affidarvi al sapone di Marsiglia! Questo è infatti un prodotto molto diffuso in casa per le pulizie e possiede un odore inebriante! Procuratevi delle scaglie di sapone dal panetto e fatele sciogliere in un secchio d’acqua calda, successivamente versatelo nei tubi interessati stando attenti a non scottarvi. Vedrete che dopo non avrete il minimo cattivo odore nel bagno!

Limone

Il succo di limone è da tempo immemore un agrume non solo buono come condimento in cucina, ma anche per le faccende domestiche! Oggi vedremo che è ottimo anche per la puzza di fogna in bagno, vi dirò subito in che modo! Non dovrete far altro che tagliare un limone grande a fette e posizionarle sui tubi, il resto del limone lo dovrete mettere in un secchio con acqua calda. In seguito versate molto delicatamente il secchio sulla fetta e così l’acqua calda esalerà tutto l’odore del limone che di conseguenza mangerà i cattivi odori.

Sale da cucina

Sapevate che il sale da cucina è fantastico per dire addio alla puzza in bagno? Ebbene sì, oltre alle proprietà sgrassanti molto utili per le faccende domestiche, ha anche una buona azione anti odore! Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 cucchiaio di sale fino nei tubi di scarico (nel caso del WC mettetene almeno 3). Lasciate agire per tutta la notte, poi versate sempre 1 secchio d’acqua ed ecco che non avrete più la puzza!

Aceto bianco

Altro non dovrete fare che versare 1 bicchiere di aceto bianco all’interno degli scarichi del bagno, come lavandino o vasca da bagno; ricordate di usare una quantità maggiore all’interno del WC che solitamente emana più puzza. Lasciate agire sempre per un’intera notte così da rendere il procedimento più efficace possibile. Il giorno dopo riempite 1 secchio d’acqua calda e versatelo in ogni scarico. L’aceto neutralizza gli odori e aiuta a disinfettare le tubature, eliminando così la puzza di fogna!

Percarbonato

Il percarbonato è conosciuto principalmente per il suo uso in lavatrice, ma è un potente alleato anche in casi come la puzza di fogna all’interno del bagno. Preparate una soluzione di percarbonato mescolando 2 cucchiai di polvere di percarbonato in 1 litro di acqua calda. Versate la soluzione nei punti critici del vostro bagno e lasciate agire per almeno 5/6 ore. Risciacquate con acqua calda ed ecco che gli odori saranno andati via senza problemi!

Lievito di birra

Un altro rimedio che potete provare per liberare lo scarico e i canali di scolo è il lievito di birra. Per questo rimedio, avrete bisogno di un cubetto di lievito di birra e un bicchiere di acqua di 200 ml da versare nello scarico. Innanzitutto, versate un bicchiere d’acqua in un pentolino e portate ad ebollizione. Dopodiché, aggiungete un pezzetto di lievito di birra e fatelo sciogliere. Infine, versate la soluzione nello scarico e lasciatela agire per tutta la notte. A questo punto, scaricate e i cattivi odori saranno finalmente eliminati!