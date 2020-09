In casa ci sono alcuni elettrodomestici indispensabili, come il frigorifero! Utile per conservare diverse tipologie di pietanze, ne garantisce la durata.

Capita molto spesso, però, che possiamo ritrovare dei cattivi odori all’interno. Ciò può dipendere da diversi fattori, come cattiva pulizia o presenza di alimenti dall’odore forte.

Ciò si può verificare anche quando siamo via per un periodo e ritorniamo a casa… E non è certo una cosa piacevole!

Ma oggi vogliamo svelarvi ben 5 trucchetti per non far puzzare il vostro frigo. Anzi, profumerà! Vediamoli subito!

N.B. Soprattutto per la pulizia del frigorifero, seguite le indicazioni di produzione e staccate la corrente per fare tutto in sicurezza.

Busta del caffè

Vi è mai capitato di aprire la confezione del caffè ed essere pervasi da una fragranza piacevolissima?

Il caffè è un ottimo rimedio per eliminare i cattivi odori in frigorifero. Ovviamente non si butta niente e per un riciclo funzionale possiamo usare la busta del caffè!

Vi basta lasciarla in frigo fino a quando non noterete che ha perso il suo odore. In questo modo i cattivi odori verranno assorbiti con facilità.

Come rimedio per un frigo che puzza, possiamo usare anche i fondi del caffè, da mettere in un piattino e posizionare in frigo a seconda delle necessità.

Limone

Il limone ha moltissime proprietà e ha un profumo fresco e piacevole, tant’è vero che è spesso usato anche per profumare la lavastoviglie!

Prendete mezzo limone e poggiatelo su un piattino, sarà in grado di assorbire con efficacia i cattivi odori presenti nell’elettrodomestico.

Per potenziarne le virtù, inserite all’interno della polpa dei chiodi di garofano. Il profumo sarà ancora più speciale!

N.B. Badate a non far marcire il limone e sostituitelo periodicamente.

Patata

Allo stesso modo possiamo usare una patata. Di solito, per alcuni trucchetti di casa, siamo soliti usare la sua buccia, ottima anche per le scottature domestiche.

Ma vi basta anche una patata piccola, sbucciarla e posizionarla all’interno del frigorifero. Anche in questo caso, ricordate di sostituirla ogni 2-3 giorni.

Altrimenti rischierete di farla andare a male e otterrete l’effetto contrario!

Usa contenitori ermetici

Sembra un accorgimento banale, invece è assai importante.

Ci sono alcuni alimenti, come per esempio i formaggi o il pesce, che tendono inevitabilmente a rilasciare odori molto forti. Se li teniamo tutti insieme senza coprirli, ci sarà una bella puzza in frigorifero.

Tendete sempre a dividere gli alimenti e contenere quelli più “critici” in contenitori ermetici. Come prima cosa, aiuterete a farli durare ancora di più. Poi il frigo non avrà quella puzza a volte nauseante!

Usa l’aceto

Abbiamo visto insieme come pulire il frigorifero usando prodotti casalinghi e rimedi naturali.

Uno dei più usati e apprezzati è di sicuro l’aceto bianco. Questo prodotto economico e di facile reperibilità ci permette di pulire in modo efficace il nostro elettrodomestico.

Ha proprietà anti-calcare, eliminando aloni presenti sugli scaffali. È antibatterico e sgrassante, il che ci permette di eliminare eventuali macchie.

Ed ultimo ma non meno importante: è un potente anti-odore naturale, Anche se ha un odore persistente, andrà via dopo poco!

Importante

Se desiderate pulire il frigorifero, ricordate di togliere tutti gli alimenti e le bevande, riponendoli in una borsa termica per mantenerne la freschezza, se necessario.

Rimuovete eventuali mensole, ripiani o cassetti per eliminare tutti i residui di cibo o sporco incrostato.

Ricordate di staccare la spina per pulire il frigo in tutta sicurezza. Seguite sempre le indicazioni di produzione.

