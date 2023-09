Foglioline dall’aroma irresistibile, portamento elegante anche se un po’ rustico e un aspetto che mette di subito buon umore: le piante o erbe aromatiche sono belle da tenere in balcone e non troppo complicate da coltivare.

Non tutte, ovviamente, possono essere tenute tutto l’anno nello stesso posto: alcune non possono stare tutto l’anno fuori al balcone. Alcune, invece, resistono bene alle temperature ambientali esterne tutto l’anno.

Vediamo quali sono e, in breve, come fare per tenerle quasi sempre in salute e… profumate!

Salvia

Una pianta tipica degli ambienti mediterranei: la salvia ha davvero un profumo inconfondibile e le sue foglioline sono pronte a dare un tocco in più alle tue pietanze più prelibate.

Si tratta di una pianta perenne che, nei mesi freddi, non perde le sue foglioline, anche se non ama le basse temperature.

Infatti, in autunno e in inverno, ti conviene pacciamare il terreno per proteggere le radici da eventuali gelate. In caso di temperature che scendono costantemente sotto i 5 °C, puoi anche coprire la pianta con un telo traspirante.

Collocala in un posto molto luminoso del tuo balcone e vedrai la sua chioma riempirsi di folte foglie verde scuro.

Timo

Passiamo a un’altra aromatica dalle note aromatiche un po’ pungenti ma sempre irresistibili: il timo.

Questa pianta si distingue per le foglie perenni e per l’aspetto un po’ cespuglioso ed è spesso coltivata anche a terra, in giardino o in cortile, oltre che in vaso sul tuo balcone.

Il segreto per tenerla in salute anche nei mesi freddi e metterla in un posto ben soleggiato, non troppo esposto alle intemperie e, magari, addossata a un muro così da restare protetta dai venti gelidi.

Rosmarino

Parliamo ora di una delle più celebri piante aromatiche da balcone: il profumatissimo rosmarino.

Forse, questa è la pianta più resistente al freddo: ecco perché non avrai alcun problema a mantenerla sempre rigogliosa in balcone. Importante, però, è innaffiarla senza mai esagerare o rischierai di far marcire le sue delicate radici.

Inoltre, anche il rosmarino ama la luce solare diretta da cui deve essere illuminato per almeno 6 ore al giorno.

Maggiorana

Un’altra pianta che ama la luce diretta è la maggiorana, spesso confusa con l’origano per il suo sapore abbastanza simile.

Può essere coltivata facilmente in vasi di piccole dimensioni da collocare in punti luminosi del tuo balcone, ma facendo attenzione a non esporla troppo a folate di vento che possono spezzare i suoi rami più fragili.

Scegli un terriccio alcalino e ricco di sostanze nutritive. Inoltre, nei mesi caldi, concima questa pianta per spronarla a far spuntare nuove e profumate foglioline.

Alloro

Per gli antici greci era una delle piante più sacre che esistessero: ancora oggi l’alloro simboleggia il sapere e la conoscenza.

Se vuoi coltivare questa pianta in balcone durante i mesi freddi, assicurati di vivere in un luogo dove gli inverni non siano particolarmente rigidi: sotto gli 0 °C, questa pianta tende purtroppo a perdere le sue foglie.

In generale, però, si mantiene in ottime condizioni anche nei mesi autunnali e invernali, preferendo esposizioni solari molto luminose. Per questa pianta, scegli vasi abbastanza ampi in quanto questa tende a crescere in larghezza. Le sue foglioline, inoltre, possono sia arricchire i tuoi piatti sia profumare la tua casa.

Menta

Il suo sapore ricorda l’estate, ma questa pianta può essere tenuta in balcone tutto l’anno: si tratta della menta. Ricorda, però, che alcune delle sue varietà tendono a perdere molte o tutte le foglie nel corso dei mesi freddi.

In questi casi, diminuisci le innaffiature, limitandoti a mantenere il terriccio appena umido. Non spaventarti, però: anche se le foglie seccano, le radici sono ancora in vita e produrranno nuovi getti con l’arrivo dei mesi più caldi.