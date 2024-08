Rimedi naturali che funzionano davvero per curare le piante

Pollice verde: qualcosa che non avrò mai!

Credo fermamente, infatti, che alcune abilità siano davvero innate, ma penso anche che possiamo coltivare i nostri hobby e le passioni fino a diventare abbastanza abili e, perché no, anche esperti.

Con la botanica e il giardinaggio, qualche tempo fa, ho deciso di assecondare alcune mie curiosità e ho sperimentato nella coltivazione di piante di ogni tipo.

Una delle mie scoperte più entusiasmanti è stata quella che le piante possono essere curate e coltivate anche con cose che abbiamo già casa. Avrai sicuramente già sentito parlare dei rimedi naturali per coltivare le piante da appartamento o da balcone, ma ora ti dirò quelli che funzionano davvero.

Bucce di banana

Tra i concimi naturali più gettonati, almeno dalle ricerche online, le bucce di banana sono da sempre considerate molto utili per garantire una buona fioritura di alcune piante da fiore grazie alla presenza al loro interno di potassio.

Personalmente ho provato questo rimedio con i gerani che avevo in balcone. Il risultato? Sicuramente soddisfacente, anche se ovviamente non all’altezza dei fertilizzanti da supermercato.

Utilizzare le bucce di banana per le piante è davvero semplice: basta fare la buccia a pezzettini e spargerli sul terriccio, avendo cura di coprirli un po’ con lo strato superficiale del substrato. Inoltre, non bisognerebbe mai esagerare, poiché le bucce possono anche marcire e attirare così parassiti o aumentare il rischio di malattie della pianta.

Olio di Neem

Sostanza naturale al 100%, l’olio di Neem è, a mio parere uno dei rimedi più efficaci per alcuni problemi che hanno a che fare con le piante.

Quest’olio, infatti, è capace di allontanare quasi tutti i parassiti delle piante. Ho provato a usarlo per liberarmi di alcuni afidi che avevano infestato la mia rosa e sono state sufficienti alcune applicazioni per dire addio per sempre a questo parassita. Inoltre, è molto efficace anche contro la cocciniglia, molto comune nel periodo estivo.

Per utilizzare quest’olio in modo efficace, mi è bastato diluirne qualche goccia (circa 7-8) in circa 500ml d’acqua per ottenere un composto da applicare direttamente sulla chioma della pianta.

Inoltre, ti consiglio questo prodotto naturale anche per mantenere pulite e lucide le foglie delle piante, andando così a prevenire la comparsa dei più pericolosi parassiti e delle malattie da fungo.

Bicarbonato di sodio

Se, come me, ti sei cimentato nella coltivazione di alcune piante da ortaggi o da frutto sul tuo balcone o in terrazza, ti sarà capitato di avere a che fare con problemi di malattie da fungo della pianta.

In questi casi, prima di ricorrere a prodotti specifici, ho provato a utilizzare del bicarbonato di sodio che già avevo in casa. Il risultato è stato davvero ottimo!

In pratica, ne ho diluiti circa 10 grammi in un litro d’acqua e ho utilizzato il composto ottenuto per pulire le foglie delle piante colpite con una spugnetta. Agendo come un vero e proprio antibatterico e antifungo, alcune malattie allo stadio iniziale della pianta si sono arrestate.

Certo, devo anche dirti che con questo metodo sono riuscito a far guarire piante che presentavano macchie non troppo diffuse su tutta la chioma. In caso di malattie da fungo già molto diffuse, è opportuno invece ricorrere a prodotti specifici che puoi trovare in quasi ogni negozio di piante.