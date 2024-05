Hai trovato i Ragnetti rossi in balcone? Perché arrivano e come eliminarli

Quando arriva la bella stagione, il cambiamento delle temperature è sì piacevole per noi, perché possiamo passare più tempo in balcone, ma favorisce la comparsa di diverse varietà di insetti.

Sicuramente vi sarà capitato che, quando state per stendere il bucato, trovate dei piccoli insetti camminare lungo tutto il marmo del balcone. Potreste pensare che sono delle formiche, in realtà sono i ragnetti rossi, tipici proprio di questo periodo.

Visto che anche io mi sono ritrovata in questa situazione nei giorni scorsi, pensiamo insieme ai migliori rimedi per eliminarli.

Perché arrivano i ragnetti rossi e per quanto tempo durano

Prima di tutto, cerchiamo di capire il perché di questa invasione. I ragnetti rossi, che sono in realtà degli acari e non dei veri e propri ragni, amano gli ambienti caldi e asciutti. Questo li rende visitatori frequenti dei nostri balconi dalla tarda primavera fino all’inizio dell’estate. Pensatelo quasi come un appuntamento annuale: a maggio le giornate si allungano e sono più calde, ma la pioggia e l’umidità favoriscono ulteriormente la presenza di questi insetti.

Il punto è questo: i ragnetti saranno presenti solo per un breve periodo e andranno via da soli. Ma visto che non vogliamo ritrovarceli sul bucato steso, adesso condividerò con voi qualche semplice trucchetto per tenerli alla larga.

Se sono pochi usa solo il Sapone di Marsiglia

Se notiamo solo alcuni ragnetti rossi, il solo sapone di Marsiglia dovrebbe bastare, perché da sempre viene usato anche nel giardinaggio per eliminare in modo ecologico insetti e parassiti.

Vediamo insieme come fare passo passo:

prendete un po’ di sapone di Marsiglia solido e una spugna morbida leggermente inumidita;

strofinate la spugna sul panetto per prelevare abbastanza prodotto;

per prelevare abbastanza prodotto; passate la spugna sul marmo con movimenti delicati, concentrandovi sulle zone interessate dalla presenza dei ragnetti;

con movimenti delicati, concentrandovi sulle zone interessate dalla presenza dei ragnetti; risciacquate il marmo il panno pulito, ma in modo da non eliminare completamente il sapone di Marsiglia, che farà da repellente.

Potrebbe capitarvi di trovare delle tracce rosse (poiché avrete schiacciato i ragnetti); perciò potete ripetere il procedimento, come per creare una barriera anti-insetti.

Spray fai da te anti ragnetti rossi

Quando la situazione richiede un’azione un po’ più decisa, si può tranquillamente ricorrere a uno spray che si prepara in casa. Questo metodo è un po’ più potente:

mescolate 2 cucchiaini di sapone per i piatti e 2 cucchiaini di qualsiasi olio vegetale in circa 1 litro d’acqua; travasate il tutto in uno spruzzino; agitate bene prima di ogni uso e spruzzate direttamente sui ragnetti o sulle superfici del marmo più colpite.

Lasciate agire la soluzione per alcuni minuti prima di risciacquare con acqua. Anche in questo caso, vi consiglio di ripetere il procedimento in modo da creare una barriera protettiva per il marmo del balcone. Che poi, con la presenzia dell’olio, risulterà anche più lucido! In alternativa potete usare anche 3-4 gocce di olio di neem, che ha proprietà anti-insetti.

Tienili lontani con rosmarino o aglio

Per prevenire futuri arrivi, uno dei metodi che in aggiunta potete utilizzare sono le piante di rosmarino o lo aglio. È risaputo che alcuni odori naturali siano sgraditi a questi piccoli invasori.

Distribuite sul balcone vasi di rosmarino o posizionare spicchi di aglio nei punti strategici: terrà lontani diversi insetti e non solo i ragnetti rossi.

Ecco alcuni consigli per curare al meglio il rosmarino in balcone: