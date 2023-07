5+1 Rimedi per togliere le Macchie di gelato al cioccolato da T-shirt e Pantaloni

Cosa c’è di meglio di un gelato fresco durante una calda giornata estiva?

Purtroppo, però, una caduta accidentale o una macchia di gelato sui tessuti possono trasformare quel piacere in una preoccupazione e soprattutto creano un leggero disagio.

Ma non temete! Esistono diversi rimedi efficaci che possono aiutarvi a rimuovere le fastidiose macchie di gelato dai tessuti senza dover dire addio ai vostri capi preferiti.

Scopriamo subito insieme 5+1 rimedi naturali che faranno tornare i vostri indumenti puliti e come nuovi!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia, in generale, è un alleato potente nella rimozione delle macchie, per questo lo vedremo all’azione con quelle di gelato dai tessuti.

Bagnate la macchia con acqua fredda, applicate il sapone direttamente sulla macchia e strofinate delicatamente con le dita o una spazzola morbida.

Lasciate agire per alcuni minuti e poi risciacquate abbondantemente. Il sapone di Marsiglia aiuterà a scomporre i residui di grasso presenti nel gelato, rendendo più facile la rimozione della macchia.

Successivamente non vi resta che passare al lavaggio in lavatrice ed ecco fatto!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un rimedio versatile e economico che può essere utilizzato per rimuovere le macchie di gelato da ogni tipo di indumento in modo efficace!

Preparate una pasta mescolando 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel, quindi applicatela sulla macchia e lasciate agire per circa 15-20 minuti.

Successivamente, strofinate delicatamente la macchia e risciacquate con acqua fredda. Il bicarbonato di sodio aiuterà ad assorbire l’umidità e ad eliminare la macchia di gelato.

Terminato poi il lavaggio in lavatrice, i panni saranno perfetti!

Sapone giallo

Il sapone giallo è un prodotto specifico per il trattamento delle macchie ostinate sui panni, quindi è necessario sfruttarlo a nostro vantaggio per dire addio a questo problemino.

Bagnate la macchia con acqua fredda e strofinate delicatamente il sapone giallo sulla zona interessata fino a creare una leggera schiuma.

Lasciate agire per alcuni minuti, quindi risciacquate abbondantemente con acqua fredda. Se necessario, ripetete l’operazione fino a rimuovere completamente la macchia di gelato.

Aceto

L’aceto bianco è un rimedio già di per sé usato per la cura del bucato poiché risulta molto efficace nella rimozione delle macchie, anche quelle particolarmente ostinate.

Per usarlo contro lo sporco provocato dal gelato, mescolate una parte di aceto bianco con due parti di acqua e tamponate la macchia con la soluzione ottenuta.

Lasciate agire per alcuni minuti, quindi strofinate delicatamente la zona con un panno pulito. Infine, sciacquate con acqua fredda. L’aceto contribuirà a mandare via la macchia e a neutralizzare gli odori.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata è un altro fantastico alleato contro le macchie di gelato, soprattutto se sono presenti su indumenti bianchi o molto chiari.

Per usarla, non dovrete far altro che applicare delicatamente un po’ di acqua ossigenata sulla macchia e lasciate agire per alcuni minuti.

Dopodiché, risciacquate abbondantemente con acqua fredda. A questo punto, non vi resta l’ultimo passaggio da fare, ovvero mettere l’indumento nella lavatrice e procedere con un lavaggio delicato.

La macchia di gelato non sarà più un problema!

Succo di limone

Il succo di limone è un rimedio naturale ed efficace che può aiutare a rimuovere le macchie di gelato dai tessuti, anche quelle più ostinate come nel caso del cioccolato.

Spremete del succo di limone fresco sulla macchia e lasciatelo agire per alcuni minuti. Successivamente, strofinate delicatamente la zona con un panno pulito e risciacquate con acqua fredda.

Il succo di limone svolge un’azione sbiancante e può aiutare a eliminare le macchie.

Avvertenze

Consultate le etichette di lavaggio dell’indumento interessato prima di procedere con uno dei rimedi.