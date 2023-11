Spesso, è facile ritrovarci sul piano cottura aloni e macchie che lo rendono opaco e gli fanno perdere tutta la loro brillantezza.

In realtà, questa è proprio una caratteristica dell’acciaio, causata anche dal contatto con l’acqua che provoca depositi di calcare.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come togliere gli aloni d’acqua dal piano cottura in acciaio!

Bicarbonato

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, il quale svolge una leggera azione abrasiva in grado di pulire tutto l’acciaio.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 4 cucchiai di bicarbonato in una ciotola, aggiungere acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto pastoso e strofinarlo delicatamente sul piano cottura.

Dopodiché, utilizzate una spugnetta dal lato non abrasivo, risciacquate e asciugate accuratamente.

N.B Vi raccomandiamo di non rendere il composto troppo denso perché i granelli potrebbero graffiare la superficie di acciaio.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è in grado di togliere gli aloni di acqua dal piano cottura in acciaio e di lucidarlo a fondo.

In questo caso, quindi, dovrete versare un bicchiere d’aceto in un secchio contenente acqua calda, immergere una spugnetta all’’interno della soluzione così ottenuta e strofinarla sul piano cottura con il lato non abrasivo.

Dopodiché, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno in microfibra in modo da evitare la formazione di aloni.

N.B. Non usate questo metodo su superfici di marmo o pietra naturale.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, è possibile ricorrere anche all’acido citrico, il quale è considerato addirittura un anticalcare naturale.

Dovrete, quindi, versare 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata e mescolare bene in modo da favorire lo scioglimento dell’acido citrico.

Dopodiché, travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray e vaporizzatela sull’alone presente sul piano cottura. A questo punto, lasciate agire per qualche minuto prima di passare un panno in microfibra per asciugare accuratamente.

Come se non bastasse, l’acido citrico aiuterà anche a smacchiare il piano cottura e a togliere tutte le incrostazioni che si sono formate durante la preparazione dei pasti!

E se volete sapere come procedere step by step, ecco un video pensato per voi con l’intero procedimento!

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il limone? Questo agrume, infatti, non solo è in grado di sgrassare, smacchiare e sbiancare, ma anche di conferire una lucidatura perfetta all’acciaio!

Dovrete, quindi, tagliare un limone a metà e passare una delle due metà sul piano cottura come se fosse una spugnetta.

Dopodiché, passate un panno in microfibra più volte fino a quando gli aloni non saranno andati via. Infine, asciugate accuratamente con un panno morbido in microfibra.

Lucidante fai da te

Se dopo i rimedi visti finora, le macchie di acqua sono ancora lì sul vostro piano cottura in acciaio, allora è il caso di passare a un lucidante fai da te, il quale agisce anche come anticalcare. Munitevi, quindi, di:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di aceto bianco d’alcol

Succo di 2 limoni

Iniziate con il versare l’acido citrico in una brocca contenente acqua e aggiungete anche il succo di due limoni e l’aceto bianco. Dopodiché, travasate il tutto in un flacone spray e vaporizzate questa miscela sul piano cottura.

Infine, passate un panno in microfibra, lasciate agire per qualche minuto, risciacquate con acqua e asciugate con cura.

Come se non bastasse, questo rimedio può essere utilizzato anche per lucidare i rubinetti in acciaio!

Avvertenze

Non utilizzate questi rimedi sulle superfici di marmo, perché potrebbero corroderli a causa dell’acidità.