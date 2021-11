Basta una Salvietta per lavare i Maglioni in Lavatrice senza avere Pelucchi!

Quante volte avete provato disagio a causa di quei fastidiosi pelucchi attaccati sui vostri maglioni che li fanno sembrare vecchi e usurati? Immagino sia capitato un po’ a tutte!

Solitamente, questo accade a causa dello sfregamento dei capi tra loro durante il lavaggio: le fibre, infatti si attorcigliano e formano queste tanto odiate palline.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme il metodo della salvietta per evitare la formazione dei pelucchi sui vostri maglioni preferiti!

Come si fa?

Il metodo della salvietta è davvero efficace, sebbene sia molto semplice da provare.

Tutto ciò che vi servirà, infatti, sono 2 o 3 salviette umidificate, le quali hanno un forte potere assorbente in grado di trattenere le fibre dei tessuti e i pelucchi che si attaccano ai vostri capi durante il lavaggio in lavatrice.

Mettete, quindi, gli indumenti in lavatrice e aggiungete, poi, le salviette nel cestello insieme al bucato: la quantità dipenderà dal quantitativo di maglioni che dovrete lavare.

A questo punto, avviate un ciclo di lavaggio per i delicati senza centrifuga così da non far attecchire i pelucchi. Poiché, infatti, la lanugine è causata dallo sfregamento dei tessuti, meno movimento fanno i capi durante il lavaggio e meno pelucchi attecchiscono.

A fine lavaggio, noterete che queste particelle si saranno attaccate alle salviette e non ai vostri indumenti evitandovi, così, la fatica di rimuovere la lanugine: alcune salviette, infatti, hanno una grande capacità elettrostatica e, non a caso, vengono usate per rimuovere la polvere. A questo punto, gettate via le salviette umidificate e…addio pelucchi!

Prima di adottare questo metodo, però, dovrete avere la certezza che le salviette siano quelle molto resistenti. Per verificarlo, provate a romperne una tirandola con le mani, se non si rompe allora andranno bene!

Questo passaggio è fondamentale, altrimenti rischiate di usare salviette che subito si romperanno in lavatrice e non avrete il risultato sperato. Un altro consiglio è quello di adottare salviettine senza profumo e antibatteriche.

Altri trucchetti efficaci per rimuovere i pelucchi

Non solo il metodo della salvietta per rimuovere la lanugine dai vostri maglioni! Ci sono, infatti, altri trucchetti molto efficaci. Vediamoli insieme!

Trucchetto della spugnetta

Sempre da provare durante il lavaggio in lavatrice, vi è il trucchetto della spugnetta, utile per evitare di far attecchire lanugine sui vostri capi.

Prendete, quindi, una spugnetta ruvida che usate di solito per lavare le stoviglie in cucina o per lavare il vostro corpo e inseritela all’interno della lavatrice. Dopodiché, aggiungete il bucato e azionate il lavaggio con il ciclo delicato.

La spugna riuscirà ad intrappolare, durante il lavaggio, tutti i pelucchi che i vostri indumenti avranno attirato. E voilà: i vostri maglioni saranno belli come appena comprati!

In freezer

Anche se vi può sembrare un trucchetto piuttosto strambo, è, in realtà, un antico rimedio della nonna che sembra essere molto efficace per rimuovere i pelucchi non solo sui maglioni ma anche su sciarpe e cappelli.

Innanzitutto, vi consigliamo di lavare i vostri maglioni in acqua calda contenente un po’ di sapone di Marsiglia. Una volta lavati, strizzateli delicatamente per rimuovere l’acqua in eccesso, stendeteli e aspettate che si asciughi.

A questo punto, mettete il maglione in un sacchetto di plastica e poi nel freezer per 2-3 ore circa. E vedrete che sarà libero dai pelucchi!

Fogli per asciugatrice

Infine, se avete dei fogli per asciugatrice, è il caso di utilizzarli per rimuovere i pelucchi dalle vostre sciarpe. Anche se vi può sembrare bizzarro, infatti, i fogli per asciugatrice servono per eliminare l’effetto elettrostatico dello strofinio delle fibre. Perciò, si rivelano molto utili per rimuovere i pelucchi dai tessuti.

Prendete, quindi, un foglio per asciugatrice e strofinatelo sulle vostre sciarpe e…addio pelucchi!

Avvertenze

Questi sono metodi economici e casalinghi per rimuovere la lanugine dai vostri capi. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle etichette di produzione, in modo da non rovinarli.

Inoltre, vi ricordiamo di essere molto cauti nell’utilizzo di alcuni metodi e di accertarvi sempre prima di poterli utilizzare in un’area nascosta del vostro tessuto.