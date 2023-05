Hai mai usato il Sapone di Marsiglia per l’Armadio? Questi trucchi ti sorprenderanno

Il sapone di Marsiglia non è un semplice sapone da bagno, ma è una vera e propria tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

L’odore meraviglioso che possiede e la sua efficacia applicabile anche in casa, lo rendono perfetto nei tempi e per ogni faccenda da svolgere.

Oggi vedremo in particolare come usarlo nell’armadio con 4+1 trucchetti!

Lavaggio approfondito

Quando l’armadio necessita un lavaggio accurato e approfondito, non potete far altro che affidarvi al sapone di Marsiglia!

Un rimedio che non solo sgrassa a fondo, ma inebria il mobile con un profumo meraviglioso di cui non potrete fare a meno.

Basterà grattugiare il sapone direttamente su una spugna morbida, oppure metterne 1 cucchiaio in un secchio con acqua calda che poi userete per il lavaggio dell’armadio.

Risciacquate con un panno in microfibra e l’armadio tornerà come nuovo!

Per profumare

Spesso e volentieri all’interno dell’armadio si accumulano cattivi odori che poi diventano un problema incombente.

Oltre ad un lavaggio specifico, bisogna anche adottare una soluzione che possa mantenere l’armadio profumato a lungo; e cosa meglio del sapone di Marsiglia?

Per usarlo in questo modo, altro non dovrete fare che tagliare delle scaglie della grandezza che preferite e metterle all’interno di un sacchetto traspirante a maglie larghe.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Posizionate poi il sacchetto nell’armadio e cambiate ogni 2 settimane: sentirete sempre un aroma favoloso!

Rimedio anti-insetti

Alcune tecniche di giardinaggio fai da te ci insegnano che il sapone di Marsiglia è ottimo contro alcuni insetti delle piante.

Anche in casa possiamo adottare questo metodo, soprattutto contro le tarme, insetti che si nutrono di legno e si possono ritrovare in particolare quando c’è una concentrazione alta di umidità.

Tutto quello che dovrete fare è mettere una saponetta di Marsiglia in uno degli angoli dell’armadio e le tarme non ci penseranno minimamente ad entrare nel mobile!

In alternativa potete preparare una soluzione con acqua e 1 cucchiaio di sapone grattugiato da vaporizzare saltuariamente nell’armadio.

Cubetti profumati

I cubetti profumati sono un’esplosione di fragranze che si possono sprigionare sia nei mobili che nelle stanze.

Potete crearne alcuni fai da te usando solo una saponetta di Marsiglia, del bicarbonato e delle gocce di olio essenziale; scopriamo insieme come fare!

Dovrete sciogliere una saponetta a bagnomaria e poi aggiungere 1 cucchiaino di bicarbonato e 8 gocce di un olio a vostro piacimento.

Girate il composto per amalgamare bene gli ingredienti; poi fateli intiepidire leggermente. Quando il composto è ancora liquido, versatelo negli stampi in silicone e lasciateli solidificare.

Prelevate i cubetti dagli stampi, metteteli in un sacchetto traspirante e poi riponete nell’armadio.

Sulle grucce

Per avere sempre i vestiti super profumati ci sono tanti trucchetti, ma forse non conoscete ancora quello delle grucce!

Si tratta di un passaggio molto semplice con cui potrete spargere un fantastico odore su giubbini, camicette e giacche in poco tempo.

Fate i sacchetti con le scaglie di sapone secondo le indicazioni suddette e legateli sul ferro della gruccia.

Ecco fatto, i vestiti saranno sempre profumatissimi!

Avvertenze

Non usate il sapone di Marsiglia in caso di allergia o ipersensibilità. Se lo usate per pulire, provatelo prima in un angolo nono visibile.