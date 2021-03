4 Trucchetti per pulire sotto il frigorifero!

Tutte le abitazioni, si sa, sono soggette alla formazione della polvere.

Il problema principale, però, è che talvolta la polvere va ad insediarsi nei posti più scomodi e nascosti e sfugge, così, al nostro controllo.

Rimuoverla, però, è importante non solo per una questione estetica ma anche, e soprattutto, per una questione di salute.

Entrare, infatti, a contatto con i microbi e gli acari, potrebbe essere fastidioso soprattutto per chi soffre di allergia.

Vale la pena, quindi, rimuovere la polvere anche nei luoghi della casa non visibili, come per esempio sotto il frigorifero.

Siccome sappiamo che può essere molto difficile la pulizia dello spazio sotto questo elettrodomestico, oggi vi suggeriremo alcuni trucchetti veloci ed efficaci.

Vediamoli insieme!

N.B Indossare guanti e mascherina in caso di allergia agli acari della polvere.

Lenzuolo bianco

Il primo trucchetto consiste nell’utilizzare un lenzuolo bianco ormai vecchio e inutilizzato.

Ovviamente, vi consigliamo un pezzo piccolo di tessuto, non troppo ingombrante, così che possiate muoverlo lungo la superficie posta sotto il frigorifero.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Riponete, quindi, il tessuto sotto al frigorifero e aiutatevi con un bastone sottile per muoverlo da un lato all’altro.

Ripetete l’operazione fino a rimuovere la polvere in tutti gli angoli più nascosti.

Infine, tirate il telo verso di voi e noterete che il vostro lenzuolo bianco sarà completamente…nero!

Addio polvere!

Phon

Un altro rimedio molto efficace consiste nell’utilizzare il phon.

Per provare questo rimedio, però, è necessario avere un po’ di spazio libero ai lati o dietro al frigorifero, così da creare un canale di uscita per la polvere.

Vi basterà spostare anche solo un po’ il frigorifero più avanti per avere indietro lo spazio sufficiente per posizionare alcuni stracci bagnati a terra.

Create, quindi, con gli stracci una sorta di barriera che segue tutta la lunghezza del lato del frigorifero.

A questo punto, sul lato opposto, ovvero dal davanti, accendete il phon e puntatelo sotto il frigorifero, spostandovi pian piano su tutta la lunghezza.

L’aria del phon sposterà la polvere accumulata sotto l’elettrodomestico sugli stracci bagnati posti dall’altro lato.

La barriera degli stracci, d’altro canto, fermerà la polvere e le impedirà di disperdersi in tutti gli angoli della stanza.

La polvere sarà finalmente uscita e il pavimento sotto al frigorifero sarà più pulito che mai!

Panno elettrostatico

Un altro trucchetto ancora consiste nell’ utilizzare un panno elettrostatico in grado di attirare a sé tutto il pulviscolo che si è depositato sotto al frigorifero.

Sappiamo, però, che potrebbe essere davvero difficile (se non impossibile) passare un panno elettrostatico sotto al frigorifero con le mani a causa dello spazio ridotto.

Perciò, vediamo insieme come fare.

Procuratevi un bastone abbastanza sottile, in grado di arrivare anche negli angoli più nascosti, e usatelo come supporto per il panno elettrostatico.

Quindi, arrotolate il panno intorno al bastone e fissatelo sulla sua sommità utilizzando due elastici.

A questo punto, passate il bastone sotto il frigorifero e fatelo scorrere lungo la superficie del pavimento per rimuovere la polvere presente.

Di tanto in tanto, liberate il panno elettrostatico dalla polvere accumulata per non spostare la polvere da un punto all’altro.

Vi basterà scuoterlo o, in alternativa, cambiarlo in caso di panno cattura polvere usa e getta.

Il vostro pavimento sarà pulito come non mai!

Collant

Infine, un altro trucchetto semplice e veloce da provare consiste nell’utilizzare un collant vecchio.

Anche se vi può sembrare assurdo, infatti, i collant non servono solo per coprire le gambe quando indossiamo abiti corti, ma hanno anche la capacità di assorbire la polvere.

Prendete, quindi, un collant che non utilizzate più e un bastone molto sottile. Infilate, poi, il collant nel bastone e arrotolatelo fino a coprirlo per metà lunghezza.

Dopodiché, utilizzate un elastico e bloccate il collant sul bastone.

A questo punto, inserite il bastone con il collant sotto il frigorifero e spostatevi lentamente lungo la superficie da pulire.

Di tanto in tanto, potete scrollare la calza e scuoterla così da rimuovere tutta la polvere che si sarà attaccata.

Poi, infilatela di nuovo e continuare a raccogliere.

Non crederete ai vostri occhi: tutta la polvere presente sotto al frigorifero resterà attaccata al vostro collant!

Avvertenze

Evitate la pulizia sotto al frigorifero o indossate guanti e mascherina in caso di allergia alla polvere.

Consultate sempre un medico se siete soggetti allergici alla polvere. Un consulto medico è importante anche in caso di gravidanza o allattamento.

Altri trucchetti per la pulizia di casa

Se siete in vena di pulizie e volete una casa sempre al top, vi consigliamo altri post interessanti: