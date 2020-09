5 Trucchetti furbi da usare con l’aspirapolvere!

Se non esistessero alcuni elettrodomestici, le faccende di casa sarebbero davvero molto faticose! Menomale che l’aspirapolvere è sempre pronto a darci una mano!

Ottimo per rimuovere piccolo sporco e polvere, è un elettrodomestico indispensabile e funzionale. Praticamente insostituibile!

Ci sono diverse tipologie e una miriade di modelli. Ma non tutti sanno che esistono alcuni trucchetti furbi da usare con l’aspirapolvere che ci faciliteranno ancora di più le pulizie di casa!

Curiose di scoprirli? Iniziamo!

N.B. Raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni di produzione prima di provare uno dei metodi indicati.

Con i collant

Un primo trucchetto che vogliamo proporvi include l’utilizzo di vecchi collant!

Quante volte vi sarà capitato di non trovare un orecchino molto piccolo? O il vostro anello preferito? O l’avete trovato ma è difficile da recuperare?

Ecco! Abbiamo la soluzione per voi!

Se l’aspirapolvere è dotato di tubo (oppure vi basta la bocchetta), copritelo con un collant a maglie strette e fissatelo con un elastico.

Azionate l’elettrodomestico in prossimità dell’oggetto. Noterete che il vostro anello o orecchino rimarrà attaccato alla calza senza finire nel sacchetto dell’aspirapolvere!

In questo modo anche oggetti piccolissimi possono essere ritrovati!

Con un rotolo di cartone

Come abbiamo accennato, ci sono diverse tipologie di aspirapolvere. Alcuni di questi hanno degli accessori che permettono di raggiungere angoli più difficili, come le fessure di una finestra o zone nascoste dei battiscopa.

Ma come possiamo risolvere se non disponiamo di tali accessori? Possiamo servirsi del rotolo di cartone, quello all’interno della carta igienica o della carta assorbente.

Ci basterà infilarlo in prossimità della bocchetta, modificarlo in base alle nostre necessità e il gioco è fatto!

Per profumare la casa

Questo è in assoluto il trucchetto furbo più bello da usare con l’aspirapolvere!

Sapevate che è possibile profumare la casa mentre passiamo l’aspirapolvere? È davvero un gioco da ragazzi! Possiamo farlo in modi diversi a seconda del tipo di aspirapolvere!

Se ha il sacchetto, possiamo inserire al suo interno un foglio di carta o un fazzoletto con qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta oppure qualche spruzzo di profumo.

Se invece è senza sacchetto, lavate il serbatoio e asciugatelo accuratamente. Poi mettete qualche goccia di olio essenziale al suo interno. Se l’aspirapolvere è ad acqua, diluite lì il vostro olio essenziale.

In questo modo, quando azioneremo l’elettrodomestico, sprigionerà un profumo inebriante e avrete svolto due faccende domestica in una!

Per i tappeti

Questo piccolo trucchetto riguarda i mobili che poggiamo sui tappeti. Lasciandoli lì per molto tempo, potremmo trovare delle impronte o dei segni sui nostri tappeti pregiati.

Non è certo un bel vedere! Per risolvere la questione, possiamo usare innanzitutto il ghiaccio.

Poggiato sul tappeto rinvigorirà le fibre e le renderà più morbide. Dopo qualche minuto, lasciate asciugare e passate l’aspirapolvere. Il segno sarà scomparso come per magia!

Bicarbonato

L’uso combinato di bicarbonato più aspirapolvere va bene per più occasioni!

Come sappiamo, il bicarbonato ha diverse proprietà, tra cui assorbenti e anti-odore. Possiamo servirci di questo prodotto casalingo come valido escamotage per eliminare i cattivi odori dell’aspirapolvere.

Cospargetene un po’ sul pavimento e aspiratelo. In questo modo non ci saranno più cattivi odori!

Inoltre il bicarbonato è ottimo per eliminare gli acari della polvere e dare un tocco nuovo a cuscini, materassi e divani.

Se cospargiamo del bicarbonato, lasciandolo agire igienizzeremo a secco queste superfici. Inoltre è in grado di inibire la proliferazione degli acari e delle loro uova, limitando anche problemi di allergia.

Importante

Abbiamo visto ben 5 trucchetti da usare con il nostro aspirapolvere. Se presenta dei guasti o mal funzionamenti, consultate prima uno specialista.

Inoltre seguite bene le istruzioni per la pulizia e la manutenzione.

