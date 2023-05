Mosche in casa? Ecco due Trucchi economici ma che funzionano sempre

Con l’arrivo del caldo, non solo i raggi solari entrano nelle nostre case per illuminarle e riscaldarle, ma con loro anche le mosche, insetti innocui ma, diciamocelo, alquanto fastidiosi.

Sarete felici di sapere, però, che non dovrete più disperarvi per tenerle lontane e non dovrete più ricorrere a prodotti commerciali, in quanto abbiamo noi i rimedi che fanno per voi!

A tal proposito, oggi vedremo insieme 2 trucchi anti-mosche molto economici ma che funzionano e di cui non farete più a meno!

Limone e chiodi di garofano

Innanzitutto, il primo trucchetto prevede la realizzazione di un anti-mosche fai da te in grado anche di profumare gli ambienti della vostra casa, in quanto prevede l’utilizzo di un ingrediente super profumato come il limone, l’agrume noto per il suo odore inebriante. Munitevi, quindi, di:

un limone

una manciata di chiodi di garofano

Vi basterà dividere il limone in due metà e incastrare, poi, delicatamente i chiodi di garofano nella polpa del limone, avendo cura di centrare la parte più morbida così da non avere problemi nell’inserire i chiodi. Se i chiodi non si incastrano nel limone, potete aiutarvi facendo prima dei piccoli fori sulla polpa con uno stuzzicadenti. Dopodiché, incastrate i chiodi di garofano e il vostro anti-mosche è pronto per l’uso!

Dovrete semplicemente mettere questa metà di limone nei punti della casa più soggetti alla presenza delle mosche, come sulle superfici della cucina, sul tavolo, sui davanzali delle finestre e così via, e delle mosche in casa non ci sarà più traccia!

In alternativa, potete anche utilizzare un altro agrume, come per esempio l’arancia o il mandarino, i quali sono comunque molto profumati e il loro odore, come quello del limone, è poco tollerato da questi insetti. Come se non bastasse, poi, questo rimedio permette non solo di dire addio alle mosche in casa, ma anche di agire come un vero e proprio profumatore per ambienti dal momento che noterete subito un odore super piacevole in tutta la casa!

E se volete provare questi due trucchetti e sapere come fare passo dopo passo, ecco il video per voi!

Numero 58

Anche se questo trucchetto potrebbe risultarvi alquanto bizzarro, in realtà era usato già dalle nostre nonne e sembra funzionare! Inoltre, è semplice da provare, quindi perché non farlo?

Vi basterà, quindi, prendere un foglio di carta A4 o un cartoncino e un pennarello nero. Dopodiché, usate il pennarello per scrivere il numero 58 a caratteri cubitali sul foglio e posizionate o attaccate il foglio in prossimità delle finestre o nei punti della casa dove avete maggiormente notato la presenza delle mosche, come per esempio vicino agli alimenti o in cucina. E…ciao ciao mosche!

L’efficacia di questo trucchetto, ovviamente, non è dimostrata scientificamente, eppure la tradizione popolare lo suggerisce perché sembrerebbe che gli occhi della mosca siano composti da migliaia di occhi elementari, i quali interpretano le linee del numero 58 come qualcosa che assomiglia ad un predatore. Pertanto, sentendosi minacciate, faranno retromarcia e non entreranno nelle vostre case!

Avvertenze

In caso di infestazione ingente di mosche non risolvibile con i rimedi casalinghi, vi raccomandiamo di rivolgervi a chi di competenza.