Avere un limone a casa è una manna dal cielo in quanto può essere utilizzato non solo per profumare gli ambienti grazie al suo odore inebriante, ma anche per pulire alcune superfici.

Grazie, infatti, alle sue molteplici proprietà, diventa un nostro alleato per risolvere alcuni problemi casalinghi.

A tal proposito, oggi vi mostro alcuni trucchi con il limone che per me funzionano davvero!

Per pulire le ceramiche del bagno

Innanzitutto, vediamo come utilizzare il limone per sbiancare le ceramiche del bagno e per portare un buon profumo in questo ambiente!

Tutto ciò che faccio è tagliare un limone a metà e passare questa sorta di spugnetta direttamente sulle superfici da pulire.

Dopodiché, lascio agire per un po’ e passo un panno inumidito con sola acqua in modo da risciacquare accuratamente.

Questo metodo non solo aiuta a sbiancare le ceramiche ma anche ad eliminare eventuali macchie di calcare, grazie alle tanto note proprietà anticalcare di questo agrume.

Per lucidare i rubinetti

Il calcare, però, si potrebbe “attaccare” anche sui rubinetti rendendoli opachi e facendo perdere loro tutta la brillantezza originaria.

Per questo, utilizzo la metà di un limone anche su queste componenti. Il procedimento è sempre lo stesso, in quanto strofino il limone sulla superficie metallica e lascio agire per un po’.

Dopodiché, risciacquo e asciugo accuratamente con un panno morbido.

Per togliere gli aloni dai vetri della doccia

Sempre senza allontanarci dal bagno, possiamo usare la “spugnetta di limone” anche per togliere gli aloni dai vetri della doccia, i quali sono dovuti all’eccesso di calcare.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Quindi, strofino la metà del limone sui vetri della cabina doccia, faccio agire per circa 5 minuti, dopodiché risciacquo con un panno pulito e asciugo accuratamente con un altro panno asciutto.

Per far brillare l’acciaio

Non solo i rubinetti possono beneficiare delle proprietà lucidanti del limone, in quanto potete utilizzare questo agrume anche per sgrassare e far brillare l’acciaio.

Per questo, utilizzo la spugnetta di limone anche per trattare superfici quali il lavello e il piano cottura o anche pentole e padelle.

Iniziate, quindi, con l’inumidire l’acciaio con un po’ di acqua calda, dopodiché strofinate energicamente la metà di limone sopra.

Infine, risciacquate accuratamente e asciugate bene per evitare la formazione di ulteriori aloni.

Per detergere i piatti

Spesso, sostituisco la metà di un limone alla comune spugnetta per piatti e la utilizzo per lavare le stoviglie. Le proprietà di questo prodotto, infatti, aiutano a sgrassare e profumare le stoviglie in modo facile e veloce.

Basta, quindi, riempire la vasca del lavello con una goccia di sapone per piatti ecologico, dopodiché immergete i piatti e lavateli man mano con la metà del limone.

Infine, risciacquate con acqua calda come fate comunemente.

Per avere i bicchieri brillanti

Infine, vediamo un ultimo trucco con il limone il quale risulta essere molto efficace per ottenere dei bicchieri brillanti e privi di aloni!

Spesso, infatti, ci ritroviamo quelle tanto odiate macchie bianche sui bicchieri che non vanno via facilmente. Per fortuna, ho trovato nel limone un valido alleato per risolvere questo problema!

Inizio con il riempire il lavello con dell’acqua calda, dopodiché immergo i bicchieri al suo interno. A questo punto, aggiungo giusto un po’di sapone di Marsiglia e lascio i bicchieri in ammollo nella vaschetta.

Infine, passo la metà del limone su ogni bicchiere in maniera accurata e procedo con il risciacquo!

Trucchetti con il limone (VIDEO)

E se volete un video in cui sono raccolti tutti i trucchetti da provare in casa con il limone, ecco cosa abbiamo pensato per voi!