Come Togliere gli Aloni dall’Acciaio e farlo Brillare di nuovo

Per quanto bello e per quanta conferisca un aspetto più moderno e raffinato alla casa, l’acciaio è un materiale di cui bisogna avere molta cura perché tende facilmente a opacizzarsi e a presentare degli aloni.

Per non parlare, poi, di quando ci ritroviamo quelle ditate per niente belle da vedere o le macchie di acqua dovute al calcare.

Insomma, qualsiasi sia la causa di questi aloni, l’importante è rimuoverli! In che modo? Con i nostri rimedi naturali e casalinghi!

Aceto

Il primo ingrediente che vi proponiamo è il tanto noto aceto, il quale vanta un potere pulente e lucidante, in grado di rimuovere gli aloni dall’acciaio e lucidarlo a fondo.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare mezzo bicchiere d’aceto in un secchio contenente acqua calda e immergere, poi, una spugnetta all’ interno della soluzione così ottenuta. A questo punto, strizzatela e strofinatela sulla superficie di acciaio (vi ricordiamo di utilizzare il lato non abrasivo). Infine, non vi resta che risciacquare e asciugare accuratamente con un panno in microfibra.

Se volete procedere più velocemente, potete anche direttamente versare due cucchiaini d’aceto sulla spugnetta e passarla, poi, sull’acciaio più volte fino a renderlo lucente!

N.B. Non usate questo metodo su superfici di marmo o pietra naturale.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete provare è l’acido citrico, il quale è più ecologico. Considerato un “anti-calcare naturale”, è efficace per rimuovere soprattutto le macchie di acqua sul piano cottura. Inoltre, vi ricordiamo che è una manna dal cielo anche per liberare dal calcare la lavastoviglie e la lavatrice.

Versate, quindi, 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata e mescolate fino a farlo sciogliere del tutto. Dopodiché, travasate la soluzione così ottenuta in un flacone spray e vaporizzatela sulle superfici di acciaio che presentano aloni. Infine, lasciate agire per qualche minuto prima di passare un panno in microfibra per asciugare.

Spugnetta di limone

Dopo l’aceto e l’acido citrico, non potevamo non menzionare il limone, l’agrume dalle mille proprietà in grado di sgrassare, smacchiare, rimuovere il calcare e lucidare!

Vi basterà, quindi, tagliare a metà un limone, passare una metà sull’acciaio macchiato come se fosse una spugnetta e il gioco è fatto! Se volete ottenere un effetto più efficace, inoltre, potrete combinare la spugnetta di limone con il sale.

Intingete, quindi, la metà del limone in un piattino contenente del sale in modo da creare un sottile strato bianco, dopodiché aspettate un po’ per far sì che il sale si ammorbidisca a contatto con il limone. A questo punto, scuotete bene il limone per eliminare l’eccesso di sale e passatelo sulla superficie di acciaio: che lucentezza!

N.B Vi consigliamo di utilizzare il sale fino ed evitare quello grosso perché potrebbe essere molto abrasivo e potrebbe graffiare le superfici. Inoltre, è consigliabile scuotere sempre la spugna prima dell’utilizzo così da rimuovere il sale in eccesso.

Bicarbonato

L’ingrediente da dispensa più noto a partire dalle nostre nonne è sicuramente il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà pulenti e svolge un’azione leggermente abrasiva in grado di pulire le più svariate superfici senza danneggiarle!

Mescolate, quindi, 4 cucchiai di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere ad ottenere una sorta di composto pastoso, dopodiché, applicatelo direttamente sul lato non abrasivo della spugnetta e passatela sull’acciaio da pulire. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente!

N.B Vi raccomandiamo di non ottenere un composto troppo denso per evitare che i granelli possano graffiare la superficie di acciaio.

Miscela lucidante

Se gli aloni sono ancora lì dopo i rimedi visti finora, allora è il caso di coniugare le proprietà lucidanti di più ingredienti fino ad ottenere una miscela super efficace! Tutto ciò di cui avrete bisogno, quindi, sarà:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di aceto bianco d’alcol

Succo di 2 limoni

Iniziate con il versare l’acido citrico nell’acqua, dopodiché aggiungete il succo di due limoni in una brocca contenente l’alcol. A questo punto, versate la miscela con aceto e limone in quella con l’acido citrico e travasate il tutto in un flacone spray.

Infine, non vi resta che vaporizzare la miscela sulla spugna, passarla sulla superficie in acciaio, lasciarla agire per qualche minuto prima di risciacquare con acqua calda. Infine, asciugate accuratamente e il gioco è fatto!

Avvertenze

Vi ricordiamo di avere sempre un approccio delicato e provare sempre questi rimedi su un angolo nascosto della superficie per essere certe che non crei danni. Non utilizzateli mai sulle superfici di marmo, perché potrebbe corroderli a causa dell’acidità.