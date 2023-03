Conosci il Trucco dell’Asciugamano in Lavatrice? Il risultato ti sorprenderà

Per avere panni profumati in lavatrice si provano sempre tantissimi rimedi diversi!

Tuttavia quelli che fanno durare il profumo sono sempre i vecchi e cari rimedi della Nonna che non tramontano mai, come il trucco dell’asciugamano.

Con questo metodo potrete contemporaneamente diffondere un meraviglioso profumo ed avere panni super puliti in un solo colpo!

Vediamo insieme come usarlo!

Cosa occorre

La prima cosa da fare è prendere tutto quello occorre per dare il via al nostro fantastico trucchetto!

Non preoccupatevi, saranno pochi gli elementi che dovrete impiegare e sicuramente li avrete già in casa.

Nel dettaglio vi servirà:

un asciugamano

1 panetto di sapone di Marsiglia

bicarbonato di sodio (facoltativo)

Il sapone di Marsiglia è un prodotto naturale che viene impiegato da tantissimi anni per il bucato a mano in quanto rappresenta un ottimo sgrassante che conferisce profumo, candore e lucentezza ai panni.

Per quanto riguarda il bicarbonato di sodio, è ottimo se si lavano i bianchi e si vuole ottenere un effetto lucente, ma potete anche scegliere di non metterlo.

Procedimento

Bene, preso tutto l’occorrente necessario dobbiamo passare subito al procedimento senza esitare!

Prendete l’asciugamano e inumiditelo con dell’acqua, poi strizzatelo benissimo per togliere tutte le gocce in eccesso.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Stendetelo su un piano, poi inumidite il panetto di sapone di Marsiglia e strofinatelo energicamente sull’asciugamano su entrambi i lati.

A questo punto non vi resta che mettere l’asciugamano in lavatrice insieme al bucato sporco e il risultato sarà sorprendente!

Infatti, dal momento che il tessuto dell’asciugamano si è impregnato di sapone di Marsiglia, i panni usciranno non solo più puliti, ma anche estremamente profumati e quell’odore non andrà via fino al prossimo lavaggio!

Se usate anche il bicarbonato, spargetelo su entrambi i lati e aderirà benissimo!

Attenzione! Dovrete usare un asciugamano bianco o colorato in base al carico che mettete nel cestello. Fate attenzione a questo passaggio altrimenti potreste rischiare di sbiadire i panni.

Alternative per profumare

In linea generale il sapone di Marsiglia è molto amato, ma c’è una parte di quelli che trovano l’odore un po’ sgradevole.

In tal caso non c’è problema! Potete comunque adottare delle alternative per profumare e avere un odore inebriante sui panni.

Vediamo quali sono le soluzioni più gettonate: