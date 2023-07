Come usare i Rimedi Naturali per creare un profumo diverso per ogni stanza dal Salotto al bagno

Immagina di passare da una stanza all’altra di casa tua ed essere travolto da un dolce e gradevole profumo che, per qualche istante, ti dona un senso di piacevole tranquillità.

Non è un sogno e non hai bisogno di spendere tanti soldi per ottenere questo risultato! Ti basta solo un po’ di fantasia, infatti, e qualche ingrediente naturale per realizzare un diverso profumatore per ogni stanza della casa.

Vediamo insieme come fare.

Salotto

Il salotto è il luogo delle chiacchiere con gli ospiti, ma anche del relax.

Per questo ambiente, spesso più ampio degli altri, occorre un profumatore duraturo, dalle note non eccessivamente intense e dal tono elegante. Ecco perché il nostro suggerimento è di realizzare un semplice ma efficace pot-pourri.

Farlo non è affatto complicato e puoi variare gli ingredienti in base ai tuoi gusti. Quelli classici sono a base di petali di rosa, bucce di agrumi (limone, arancia o mandarino), erbe aromatiche e bastoncini di cannella. Il tutto rigorosamente essiccato: per farlo, ti basterà lasciarli al sole nelle giornate più calde.

Una volta che hai tutti gli ingredienti essiccati, mettili in una ciotola da posizionare su di una mensola o sul tavolino del salotto. Se vuoi, puoi accentuare l’odore del pot-pourri lasciando cadere nella ciotola alcune gocce di un olio essenziale profumato.

Un’alternativa semplice, veloce ma super efficace consiste nel mettere dei petali di rosa in infusione in un pentolino d’acqua calda, portare ad ebollizione per 15 minuti e far raffreddare, per poi tenere il composto in un recipiente chiuso per un’intera notte.

Al mattino, aggiungi qualche goccia di olio essenziale profumato e utilizza il composto spruzzandolo sulle tende del salotto: queste, infatti, assorbiranno l’odore e lo diffonderanno a lungo in tutta la stanza.

Cucina

Passiamo adesso alla cucina, dove spesso gli odori dei cibi restano nell’aria creando un’atmosfera un po’ stantia.

Qui, il profumatore che ti proponiamo è a base di salvia: le foglie di questa piantina aromatica, infatti, oltre a poter insaporire le nostre pietanze, possono anche profumare i nostri ambienti.

Ti basterà prendere 3-4 foglioline di questa piantina, metterle in un pentolino pieno d’acqua e portarlo a ebollizione sui fornelli. Dopo pochi minuti dall’ebollizione, inizierai subito ad avvertire un profumo un po’ pungente, ma allo stesso tempo delicato. A questo punto spegni la fiamma e lascia che il vapore profumato si diffonda in tutta la cucina.

La salvia ha un odore forte, capace di coprire anche gli odori più intensi dei cibi preparati in cucina. Inoltre, puoi aggiungere al pentolino qualche fiore di garofalo per addolcirne un po’ le note.

Ti basterà ripetere questa semplice operazione, ovviamente con nuove foglioline, ogni volta che vorrai: l’odore di salvia si manterrà nell’ambiente per molte ore, a volte addirittura per giorni.

Bagno

Il bagno è il posto della casa dove è più urgente tenere a bada i cattivi odori, mantenendo sempre un profumo delicato.

Il profumatore più adatto è a base di bicarbonato di sodio: questa sostanza, infatti, ha la capacità di assorbire i cattivi odori.

Ti basterà procurarti una ciotola di medie-piccole dimensioni, riempirla con 4-5 cucchiai di bicarbonato e versarci sopra 5-6 gocce di un olio essenziale profumato.

In questo modo otterrai un doppio risultato: il profumatore eliminerà le puzze e diffonderà un gradevole profumo. Il nostro consiglio è quello di utilizzare un olio essenziale al profumo di menta, se ami gli odori freschi, di rosa, se preferisci le note classiche e dai toni un po’ romantici, o di sandalo, se hai un debole per gli odori boschivi.

Camera da letto

Dopo un’intensa giornata di lavoro o passata nello stress della vita quotidiana, non c’è niente di meglio che stendersi comodi nel proprio letto e… respirare il profumo della camera da letto!

Per questa stanza, ti proponiamo il profumo della lavanda che, secondo molti esperti, favorisce il sonno, il rilassamento e la serenità.

Ti basterà lasciar essiccare al sole dei fiori di lavanda (o, volendo, puoi anche comprarli già essiccati), metterli in un sacchetto di stoffa chiuso in alto con un nastrino e posizionarli un po’ in giro.

Se vuoi, puoi metterli anche nell’armadio per profumare i tuoi vestiti.