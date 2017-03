Alimentazione, i falsi miti da sfatare su diete e dimagrimento

541 visite

Ammettiamolo: nessuno ha la ricetta giusta per dimagrire con successo. Tra le centinaia di diete, più o meno valide, di cui si sente parlare continuamente c’è solo l’imbarazzo della scelta. E non è detto che la dieta migliore, se mai ce ne fosse una, sia indicata ed opportuna per ognuno di noi. Insomma, tanta confusione, incrementata dal fatto che girano voci, completamente infondate, su come sia possibile dimagrire. Qualche esempio? Leggete qui sotto!

Bere tanta acqua NON fa perdere peso

Bere 1 litro e mezzo, due litri al giorno è importantissimo. Ma non ha niente a che vedere con la dieta. Bere aiuta certamente a drenare e espellere le tossine presenti nel corpo, ma non scioglie affatto il grasso!

Per dimagrire NON occorre eccedere con lo sport

Fare sport è vitale, ci fa sentire meglio, ci aiuta a bruciare calorie. Non basta però fare sport per perdere peso. Bisogna seguire una dieta bilanciata, altrimenti tutto quello che avremo bruciato in un’ora di corsa lo riacquisteremo subito dopo a tavola!