Le caramelle balsamiche fatte in casa, soprattutto, sono un ottimo rimedio naturale per contrastare sintomi influenzali come raffreddore e mal di gola.

Che si tratti di adulti o bambini, le caramelle sono davvero una prelibatezza per il palato. Alla liquirizia, morbide alla frutta, alla menta forte: esistono tantissimi tipi di caramelle!

In realtà, con ingredienti che possiamo trovare tranquillamente nel nostro frigorifero o nella nostra credenza, è possibile preparare delle ottime caramelle balsamiche fatte in casa e aromatizzarle come più ci piace: in particolare, possiamo utilizzare lo zenzero o anche il limone!

Il limone, per esempio, ha moltissime proprietà. È dissetante, tonificante, ma soprattutto è un antisettico e battericida naturale.

Grazie alla notevole quantità di vitamina C, il limone è un ottimo alleato che rafforza il nostro sistema immunitario. E poi, non dimentichiamolo, è anche buonissimo e può essere consumato in tutte le stagioni!

Esistono moltissime ricette per le caramelle balsamiche fatte in casa, che possono essere modificate in base al nostro gusto o alla quantità che vogliamo preparare!

Ingredienti per caramelle balsamiche al limone fatte in casa

Ecco gli ingredienti per preparare le caramelle balsamiche al limone a casa tua!

60 gr. di zucchero bianco (circa una tazza)

(circa una tazza) Succo di limone sufficiente a sciogliere lo zucchero

1 pizzico di zenzero in polvere (o, in alternativa, potete grattugiare quello fresco, sempre in piccolissime quantità)

in polvere (o, in alternativa, potete grattugiare quello fresco, sempre in piccolissime quantità) 1 cucchiaino circa di miele

Zucchero a velo q.b.

q.b. Acqua q.b. (facoltativo)

Come preparare le caramelle balsamiche al limone

Prima di cominciare, possiamo avvantaggiarci un po’. Il bello di questa preparazione è che non soltanto è molto semplice, ma anche divertente!

Poniamo in una teglia, o un vassoio, una bella quantità di zucchero a velo, per creare la nostra base. Una volta steso per bene lo zucchero a velo, con un cucchiaino, o con un dito, creiamo dei buchetti sulla nostra base. Questo “gioco” ci aiuterà a dare la giusta forma alle nostre caramelle. Possiamo fare questo procedimento anche con i nostri piccoli, che si divertiranno molto ad aiutarci! A questo punto, possiamo dedicarci alla preparazione delle caramelle balsamiche. In un pentolino, che troveremo tranquillamente a casa, inseriamo lo zucchero bianco, il limone, lo zenzero e il miele.

A fuoco lento, portiamo pian pano il composto in ebollizione. Quando avrà raggiunto un bel colore ambrato, spegniamo il fuoco continuando a mescolare. Se lo troviamo troppo denso, possiamo aggiungere qualche cucchiaio d’acqua. Quando il nostro composto si sarà raffreddato (senza smettere di mescolare), è pronto per dare forma alle nostre caramelle! Aiutandoci con un cucchiaio, versiamo un po’ del composto nei buchetti che abbiamo creato precedentemente e li lasciamo solidificare completamente. Le nostre caramelle sono pronte!

In questa come in moltissime preparazioni, lo zenzero e il limone sono davvero una coppia vincente! Come il limone, anche lo zenzero ha tantissime proprietà: è un ottimo antibiotico e antinfiammatorio naturale e può essere usato per preparare delle ottime tisane e infusi!

Data la presenza dello zucchero, questa ricetta non è propriamente indicata per coloro che seguono un piano dietetico. In alternativa, per chi vuole stare attento alla linea, è possibile consultare la nostra ricetta per morbide caramelle alla curcuma fatte in casa, che possono essere preparate senza l’utilizzo dello zucchero!

Controindicazioni

Questa ricetta non presenta particolari effetti collaterali, oltre alle possibili ipersensibilità o allergie a uno o più ingredienti presenti nella lista.

Per la presenza dello zenzero, inoltre, è sempre meglio che le donne in gravidanza chiedano il parere del proprio medico sulle giuste quantità di utilizzo!