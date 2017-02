Carnevale: come creare colori viso naturali

679 visite

Carnevale significa maschere, divertimento ma anche trucco. Esatto il make up per questo giorno ludico è decisamente il punto forte. Tante mamme però hanno difficoltà a truccare il viso dei loro bimbi con prodotti chimici per paura di irritare la pelle sensibile dei più piccoli. Ecco per voi i colori ecologici! Come preparare in modo naturale colori adatti alla pelle dei bimbi e perchè no anche degli adulti (allergie). Tutto direttamente a casa vostra.

Verde

Il colore verde è usato soprattutto per le maschere legate alla natura. Adatto ad elfi, piante, fiori. Per ottenere questa colorazione basta usare la clorofilla in polvere.

Unire la clorofilla ad acqua e burro di Karitè in modo da ottenere prodotti naturali ad uso cosmetico e decorare serenamente il volto dei vostri bambini. Il risultato sarà uguale a quello della classica cosmesi.

Blu

Per quanto riguarda il colore blu, anche in questo caso è possibile partire da una base costituita da burro di karitè e da cere preferibilmente vegetali, come la cera biologica di soia, da fondere ed abbinare alla colorazione prescelta.

Per ottenere dei composti più morbidi basta unire la crema idratante. Questo procedimento è adatto anche alla realizzazione di ombretti fai-da-te. Via libera alle bambine che vogliono trasformarsi per un giorno in fate e damine (Fata Turchina)

Rosso

Sempre a partire da una crema idratante naturale o dall’utilizzo di burro di karitè, da fondere a bagnomaria con alcune gocce di olio vegetale,è possibile ricreare il colore rosso.