Come cucinare gli asparagi

L’asparago (Asparagus officinalis) è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Liliaceae di cui si conoscono almeno 200 varietà. Gli asparagi sono noti per essere un ingrediente perfetto in numerosi piatti e per avere diverse proprietà benefiche per la salute e il benessere dell’organismo.

Gli asparagi fanno bene alla diuresi, alla stipsi, al cuore. in caso di astenia e affaticamento e al fegato. Viene invece sconsigliato in caso di cistiti, gotta e calcoli o infiammazioni renali. Che gli asparagi abbiano una eccellente efficacia è risaputo, ma siete sicuri di saperli scegliere e soprattutto cucinarli?

Vediamo insieme come selezionare gli asparagi migliori, come pulirli e quali sono le 5 migliori ricette a base di asparagi da poter preparare in casa per una cena con amici o a lume di candela.

Come scegliere gli asparagi

Gli asparagi che troviamo sul mercato e di cui beneficiamo sulle nostre tavole sono quelli di campo che vanno raccolti da fine marzo a fine giugno. Quelli reperibili tutto l’anno sono, invece, per la maggior parte di importazione o di serra. Se si ritarda la raccolta si trovano quelli legnosi e meno saporiti. Il colore degli asparagi è abbastanza riconoscibile con leggere variazioni:

verde

bianco

violetto

Il sapore degli asparagi ricorda vagamente quello del carciofo ma molto meno intenso. Per cogliere e scegliere gli asparagi migliori bisogna osservare che abbiano:

punte dritte e chiuse

punte facilmente spezzabili

gambi flessibili, lucidi e duri senza screpolature

Sono da evitare gli asparagi con macchie e tagli e quelli con punte non spezzabili e allargate. Se non siete esperti fatevi aiutare da chi di competenza.

Come conservare gli asparagi

Siete pronti per preparare delle gustose ricette a base di asparagi? Prima di procedere è bene conoscere alcuni segreti sulla conservazione (se non li consumiamo nell’immediato). Gli asparagi si conservano in frigorifero nel cassetto della verdura, avvolti in un panno umido, per circa 4 giorni.

A temperatura ambiente, si conservano per 12 ore circa con i gambi immersi nell’acqua fredda. Se decidete di surgelarli, invece, vanno puliti e sbollentati per 2 minuti, poi asciugati e disposti su carta di alluminio lasciando che si congelino totalmente prima di chiudere il sacchetto. Il questo modo si mantengono in freezer anche per 1 anno.

Come pulire gli asparagi?

Per preparare dei gustosi piatti a base di asparagi è necessario pulirli, eliminando le estremità inferiori legnose recidendo il gambo per 1 o 4 cm (a seconda della tipologia di asparago, verde, bianco o violaceo). A questo punto l’asparago va tagliato a pezzetti e sbollentato per qualche minuto in acqua salata.

La parte recisa può essere consumata solo se raschiata con un pelapatate. Volete consumare gli asparagi da soli con salsine e uova sode? Fatelo lessare a mazzetti, a vapore per circa 20 minuti in una pentola verticale disposti in piedi e con l‘acqua di cottura che non deve mai superare la metà della lunghezza dell’asparago.

Gli asparagi sono adatti a tutte le preparazioni, indipendentemente dal colore, mentre quelli selvatici sono più adatti a zuppe, minestre e frittate.

5 migliori ricette con gli asparagi

I deliziosi germogli di asparagi segnano l’inizio della primavera e stimolano la fantasia di chef e appassionati di cucina. Gli asparagi si prestano bene alla preparazione di diverse ricette ma sono buonissimi anche consumati bolliti con aggiunta di olio e limone.

A seconda della tipologia di piatto che si desidera preparare è necessario indovinare l’asparago giusto nel sapore. L‘asparago bianco, per esempio, ha un sapore più delicato e quindi è indicato per piatti più elaborati, l’asparago verde e violaceo, invece, hanno un sapore più intenso e quindi più adatto a preparazioni culinarie più semplici.

Grazie alle straordinarie caratteristiche organolettiche, l’asparago si presta bene a frittate, risotti, zuppe, lasagne, torte salate e vellutate. Scopriamo insieme le 5 migliori ricette a base di asparagi.

Risotto con asparagi

Il risotto con gli asparagi è un piatto tipico del periodo primaverile e adatto a pranzi e cene eleganti con amici o parenti. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

500 g di asparagi

2 l di brodo vegetale

2/3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

2 scalogni

300 g di riso

50 g di formaggio Reggiano grattugiato

sale q.b

Preparazione

Il piatto contiene circa 400 Kcal a porzione ed è considerata ricetta light. Siete vegetariani o vegani? Basta sostituire il formaggio Reggiano con altro vegetariano. Per preparare il risotto con asparagi, per prima cosa lavare sotto acqua corrente gli asparagi e privarli della parte bianca del gambo. Raschiarli delicatamente con un coltello facendo attenzione a non rovinare la punta.

Tagliare le punte e affettare la restante parte tenera del gambo con parti di spessore di 5 mm. Scaldare il brodo vegetale. Mettere gli scalogni in una pentola con acqua e farli dorare con qualche cucchiaio di brodo. Aggiungere gli asparagi e farli insaporire a fiamma vivace. Successivamente a fiamma dolce, aggiungere un altro po’ di brodo e sale e farli cuocere per 5 minuti.

A questo punto alzare la fiamma e far asciugare il liquido in eccesso e mettere da parte le punte degli asparagi. Aggiungere il riso e farlo tostare qualche minuto. Unire 10 mestoli di brodo e far cuocere il riso per circa 20 minuti ( a seconda del tempo del riso comprato).

Cuocere continuando a versare il brodo e mescolare. Due minuti prima della fine della cottura unire le punte di asparagi. Spegnere, far raffreddare aggiungendo il formaggio e servire.