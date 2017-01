Gli usi alternativi del dentifricio

3.325 visite

Non ci stancheremo mai di sottolineare l’importanza dell’ igiene orale per evitare dolorosi fastidi ai denti e il dentifricio, in coppia con lo spazzolino, è indispensabile per lavare correttamente i denti. Il dentifricio però ha anche degli impieghi meno conosciuti sia per la cura del corpo che per la pulizia della casa: riesce infatti ad eliminare cattivi odore, macchie, ma anche graffi dalle superfici, un rimedio dunque sempre a portata di mano (è raro che manchi in casa) per quei piccoli-grandi problemi che a volte davvero non si sa come risolvere.

Cura della persona

Asciugare i brufoli

E’ un rimedio molto conosciuto e sperimentato quello di applicare su un brufolo (che spunta sempre nelle occasioni meno opportune) una punta di dentifricio che si lascia agire tutta la notte; al mattino si sciacqua con acqua tiepida e il brufolo sarà, in linea di massima, asciugato e seccato. E’ bene evitare un dentifricio sbiancante e bisogna fare attenzione ad applicarlo solo sul foruncolo; in caso di pelle sensibile è consigliato ridurre il tempo di posa.

Pulire e sbiancare le unghie

Per avere unghie pulite ed eliminare un eventuale colorito giallastro causato ad esempio dalla nicotina, oltre al limone si può usare il dentifricio che va strofinato sulle unghie aiutandosi con un vecchio spazzolino e poi risciacquato; usando un dentifricio sbiancante si avrà un risultato migliore per unghie lucidi e forti.

Eliminare i cattivi odori

Esistono alcuni odori persistenti (aglio, cipolla e pesce su tutti) che faticano ad andar via lavando le mani solo con il sapone; in questi casi si può usare il dentifricio che va steso su dita e palmi e fatto agire per qualche minuto: risciacquando tutti questi odori dovrebbero andare via.

Lenire bruciature e punture

Un pò di dentifricio applicato sulla pelle leggermente scottata (ad esempio da uno schizzo di acqua che bolle o di olio) o colpita da una puntura di insetto si dovrebbe avere un rapido sollievo al bruciore e al prurito. Si tratta naturalmente di un rimedio di emergenza che non sostituisce l’uso di farmaci.

Gel per capelli

Se in casa hai finito il gel come sostituto d’emergenza puoi usare il dentifricio per modellare i capelli perchè entrambi i prodotti contengono dei polimeri solubili in acqua; naturalmente è bene evitare dentifrici con microgranuli.