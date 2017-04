Idee e tendenze Pasqua 2017

186 visite

Pasqua 2017 è alle porte e quale momento migliore per pensare al look perfetto per essere al top durante questa festività. Come vestirsi? Come acconciare i capelli? Come truccarsi? E soprattutto come addobbare la casa e la tavola per il giorno della Resurrezione?.

In questo articolo tante idee e consigli su come vestirvi, ma anche su come scegliere i regali da scambiarsi con amici e parenti e come allestire la casa per onorare la festività dell’anno. Lavoretti fai da te, uova personalizzate e party esclusivi per rendere Pasqua e Pasquetta 2017 indimenticabili.

Idee per allestire casa e tavola per Pasqua 2017

La festività di Pasqua è una ricorrenza che può dare libero sfogo alla nostra fantasia creativa. Non siamo soggetti alle classiche tradizioni dell’Albero e del Presepe (come accade per il Natale), ma possiamo scegliere gli addobbi preferiti per un albero personalizzato pasquale e soprattutto mettere in casa tutto ciò che ci piace per festeggiare l’evento e l’arrivo della primavera con i suoi profumi delicati e colori pastello.

La festa di Pasqua, diciamoci la verità, ruota intorno alla tavola, dato che il pranzo ne è il perno principale. Ecco quindi sfoderare la nostra creatività ed eleganza, pensando al segnaposto, al tovagliato che richiami i simboli tradizionali della festa, al centrotavola e all’argenteria fino all’attenzione per il dettaglio.

L’allestimento della casa è un latro momento importante, oltre all’albero di Pasqua adornati con ovetti e animaletti sfiziosi, potete anche abbellire i mobili con altri oggetti e le pareti con carata da parati o quadri a tema. Dulcis in fundo coordinate il tutto con una simpatica caccia a sorpresa (magari con un uovo di cioccolato come premio a sorteggio). L’egg hunts può svilupparsi in fasi oppure relegare il momento solo alla fine del pranzo per non creare confusione.

Idee regalo Pasqua 2017

Trovare il regalo giusto per Pasqua non è così facile come si crede, soprattutto per chi non vuole optare per i soliti dono tradizionali pasquali dei dolci tipici o della classica colomba e vuole invece osare con creatività. In questo caso avete bisogno del nostro aiuto e delle nostre idee. Potete optare per:

colomba personalizzata con nome della persona a cui fare il regalo oppure una frase del suo cantante preferito

con nome della persona a cui fare il regalo oppure una frase del suo cantante preferito uovo personalizzato con sorpresa a tema

lavoretto fatto con le proprie mani (simboli pasquali a uncinetto o quadretti decorati con le proprie mani)

(simboli pasquali a uncinetto o quadretti decorati con le proprie mani) una cena per assaggiare i prodotti tipici di Pasqua nel ristorante più rinomato della città

dolce tipico di un’altra regione

biglietto per visitare gallerie o mostre a tema pasquale

biglietto per un massaggio a tema in una luxury Beauty Centre (magari al cioccolato per richiamare le uova)

a tema in una luxury (magari al cioccolato per richiamare le uova) un uovo gigante di plastica in cui inserire ogni ben di Dio legato alla festa e ai gusti della persona a cui fare il regalo)

festa o party a tema in onore dell’amico o il parente con maschere tradizionali e tutte le leccornie tipiche pasquali

Abbigliamento e accessori Pasqua 2017

Cosa indossare per il giorno di Pasqua? Quali accessori mettere e soprattutto su quali colori puntare? Prima di scegliere il look adatto per la prossima Pasqua 2017 è importante fare una carrellata delle tendenze in voga nel periodo. Ecco i must pasquali per quest’anno:

fiori e stampe

tinte pastello o colori accesi

denim a tutto campo

a tutto campo accessori vintage e bon ton

scarpe decollete a punta o flatform da allacciare ai piedi

a punta o da allacciare ai piedi borse coloratissime e…

Ognuno può scegliere il look che fa per se tra le tante proposte primaverili per farsi notare nel giorno di Pasqua. E per Pasquetta? Look più comodo e casual ma sempre di tendenza. E per i maschietti? Puntate su stampe e colori delicati (anche floreali per i più trasgressivi) insieme a un paio di jenas chiari o pantaloni di cotone morbidi. Come accessorio? Un cappello trendy oppure solo un paio di occhiali sobrio (meglio se a goccia).