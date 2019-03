Il cacao come rimedio per i capelli bianchi

I capelli bianchi sono un disagio che da sempre accomuna moltissime donne. I capelli assumono un determinato colore grazie alla quantità di melanina che viene prodotta dal nostro organismo.

Quando la produzione di melanina si arresta, i capelli iniziano ad ingrigirsi e a diventare bianchi. Questo spesso avviene con l’avanzare dell’età, ma in alcune persone il processo incomincia in maniera precoce, già da quando si è giovanissimi.

Coprire i capelli bianchi in modo naturale

Per coprire i capelli bianchi quasi tutti ricorrono alla tinta. Però, essendo un prodotto chimico, la tintura per capelli potrebbe risultare aggressiva per il cuoio capelluto e per la salute della nostra capigliatura.

Per questa ragione, esistono anche dei rimedi naturali altrettanto validi ed efficaci per cercare di ridare vigore, colore e lucentezza per tingere i capelli, tra cui le maschere al cacao!

Ci sono diversi metodi naturali per coprire i capelli bianchi:

Henné : è una polvere che si acquista in erboristeria le cui colorazioni variano dal rosso al castano. Scegliendo la tonalità più adatta al proprio colore naturale, si può successivamente miscelare con acqua calda e applicare il prodotto sui capelli in modo omogeneo per un tempo che varia dai 30 ai 60 minuti. In genere dura dalle 6 alle 8 settimane.

: è una polvere che si acquista in erboristeria le cui colorazioni variano dal rosso al castano. Scegliendo la tonalità più adatta al proprio colore naturale, si può successivamente miscelare con acqua calda e applicare il prodotto sui capelli in modo omogeneo per un tempo che varia dai 30 ai 60 minuti. In genere dura dalle 6 alle 8 settimane. Salvia e Rosmarino : è una tintura che può acquistarsi in erboristeria. In genere occorre bollire le erbe e lasciarle in infusione per qualche ora, per poi applicarle sui capelli

: è una tintura che può acquistarsi in erboristeria. In genere occorre bollire le erbe e lasciarle in infusione per qualche ora, per poi applicarle sui capelli Tè nero : basta filtrare delle bustine di tè nero in acqua bollante e lasciare in infusione per una notte intera. . L’infuso va utilizzato dopo lo shampoo, una volta al giorno finché i capelli bianchi non saranno scomparsi.

: basta filtrare delle bustine di tè nero in acqua bollante e lasciare in infusione per una notte intera. . L’infuso va utilizzato dopo lo shampoo, una volta al giorno finché i capelli bianchi non saranno scomparsi. Limone e camomilla : quando invece la base di partenza è una capigliatura castana da schiarire ulteriormente per coprire i capelli bianchi, si può provare un succo di limone e camomilla da diluire in acqua tiepida e lasciare in posa distribuendolo su tutto il cuoio capelluto e le lunghezze per circa 30 minuti.

: quando invece la base di partenza è una capigliatura castana da schiarire ulteriormente per coprire i capelli bianchi, si può provare un succo di limone e camomilla da diluire in acqua tiepida e lasciare in posa distribuendolo su tutto il cuoio capelluto e le lunghezze per circa 30 minuti. Cacao: un efficace trattamento a base di cacao, oltre ad essere utile per i capelli bianchi, aiuta anche a mantenere in salute il cuoio capelluto. Vediamolo più nello specifico:

Come applicare il cacao sui capelli per scurirli

Prima di procedere, assicurare di essere esperte per evitare danni anche gravi ai propri capelli. Provare magari su una ciocca per vedere il risultato!





Occorre prendere una bustina di cacao in polvere, formare una crema densa unendo 3 cucchiai di miele e 3 cucchiai di cacao amaro. Lasciare riposare sui capelli asciutti per circa un’ora e risciacquare.

Dopo l’asciugatura noterete che il cacao è riuscito a scurire i capelli in modo evidente, donando una tonalità naturale e lasciando i capelli anche naturalmente profumati.

Shampoo e maschere a base di cacao

Il cacao, oltre ad essere efficace per coprire i capelli bianchi, è sorprendente anche come shampoo e maschera, per donare capelli più morbidi, sani e lucenti.

Per lo shampoo: prendere lo shampoo che si usa abitualmente e mischiare con la stessa quantità di cacao. Va usato per lavare i capelli per almeno 2-3 settimane.

Per potenziare gli effetti del lavaggio potete abbinare un impacco pre-shampoo – o maschera – a base di cacao.Ce ne sono diverse:

Maschera a base di cacao e yogurt

mischiare 3 cucchiai di yogurt con 2 cucchiai di cacao in polvere, applicare su tutti i capelli dalle radici alle punte. Lasciar agire per 30 minuti e procedere con il lavaggio, risciacquando e facendo lo shampoo.

Vedi anche tutte le maschere a base di yogurt!

Maschera a base di cacao e caffè

Unire dell’Henné neutro con 1 cucchiaio di caffè in polvere, 1 cucchiaio di cacao amaro e dell’aceto. Versare in questo composto così ottenuto del tè nero bollente e mescolare fino ad ottenere una crema non troppo liquida. Applicare sui capelli in modo uniforme e massaggiare, poi coprire con una pellicola o con un asciugamano e lasciare in posa per almeno 2 ore.

Maschera a base di cacao, miele e maionese

Mescolare 1 cucchiaio di cacao amaro, 2 cucchiai di miele e 2 cucchiai di maionese e applicare sui capelli umidi, lasciando agire per almeno 30 minuti, ricoprendo la testa con una pellicola trasparente o un asciugamano (meglio se caldo). Risciacquare il tutto e procedere con lo shampoo.