Maschere fai da te all’anguria: ripara, idrata e protegge!

L’anguria (o cocomero) è il primo frutto che ci viene in mente quando parliamo dell’estate: rossa, freschissima, dissetante e succosa, l’anguria è composta dal 92% di acqua ed è perciò facile intuire perché questo cocomero rosso sia un valido alleato della nostra idratazione estiva.

L’anguria ha moltissime proprietà benefiche, grazie al suo contenuto di sostanze nutritive – come le vitamine, il magnesio, il licopene e la citrulina – che possono tornare utili in numerosi casi: contro le malattie cardiache e l’ipertensione, per abbassare i livelli di colesterolo, per controllare il peso, addirittura per dormire meglio (se consumata dopo cena).

Anguria sulla pelle: idratante, protettiva e anti-age!

Cosa dire riguardo i suoi effetti sulla pelle? La grande quantità di acqua e il cocktail di vitamine presenti nell’anguria la rendono il frutto perfetto per idratarsi bene durante la stagione estiva, ma non solo: l’anguria aiuta anche a proteggere e riparare la pelle contro le scottature solari e a curare le imperfezioni, agendo anche sulle piccole rughe della pelle. Per questo motivo possiamo non solo gustarci una deliziosa fetta di anguria durante la giornata, ma potremmo anche utilizzarla per preparare qualche semplicissima maschera fai – da – te estiva, rinfrescante e rigenerante.

Abbiamo già parlato delle proprietà del melone giallo e di come realizzare delle ottime maschere fai da te a base di melone – anch’esse perfette per coccolarci nella stagione estiva – e ora passiamo a qualche ricettina utile per realizzare delle maschere fai da te a base di anguria e altri ingredienti economici e di facile reperibilità.

Attenzione – come sempre – alle possibili allergie che si potrebbero scatenare verso i vari prodotti. Testare la maschera prima sul dorso della mano.

Maschera illuminante fai da te anguria e avocado

L’avocado è un frutto esotico approdato in Italia da pochi anni, ma ha già conquistato il cuore di tutti perché è buono ed è anche salutare. E’ ricco di omega 3 e di vitamina C, quindi svolge una funziona antiossidante e rigenerante. Perciò questa maschera all’avocado e anguria idrata la pelle a fondo, la rimpolpa e riesce a donarle la luminosità di cui abbiamo bisogno per brillare in estate.

Ingredienti:

1 cucchiaio di polpa di anguria matura

1 cucchiaio di polpa di avocado

qualche goccia di limone

Procedimento:

Schiacciare l’anguria e l’avocado insieme e aggiungere le gocce di limone fino a creare un composto omogeneo. Applicare la maschera così ottenuta sul viso per 15 minuti e poi risciacquare.

Maschera lenitiva fai da te anguria e banana

La banana è un altro frutto dolcissimo e dall’azione benefica straordinaria: buona per l’umore, per lo stomaco, per i reni, per il cuore e per i muscoli, la banana contiene anch’essa elevate quantità di vitamine ed è utilissima per realizzare delle maschere da applicare sulla pelle infiammata e acneica, visto che riesce a ridurre l’infiammazione. L’effetto che si ottiene è quindi quello di una pelle morbida e idratata.

Per realizzare questa golosissima maschera fai da te (la tentazione di mangiarla è molto forte!) basta mischiare 1 cucchiaio di banana schiacciata con 1 cucchiaio di succo di anguria e mescolare. Il composto va applicato sul viso per 15-20 minuti prima di risciacquare.

Maschera pelli grasse fai da te anguria e cetriolo

Molti sanno che il cetriolo è un ottimo astringente e i suoi utilizzi di bellezza in cosmetica sono molteplici (qui puoi trovare diverse maschere a base di cetriolo da fare in casa). Il cetriolo asciuga il sebo, rimuove le macchie ed è anche anti-age. In estate – per quanto riguarda le pelli grasse – il disagio aumenta perché la pelle produce più sebo e appare costantemente lucida. Niente paura: questa maschera fai da te a base di anguria e cetriolo è pensata appositamente per idratare la pelle e – nel contempo – asciugarla.

Occorre frullare insieme – meglio se con un mixer – 1 cucchiaio di polpa di anguria e qualche fetta di cetriolo. Il liquido ottenuto deve essere setacciato. Bisogna utilizzare la polpa rimasta nel colino e aggiungerci un po’ di amido di mais, quanto necessario per ottenere una pappina densa. Il composto si può applicare sulla zona T del viso (quella che in genere risulta più lucida, ossia fronte, naso e mento) e lasciar agire per 10 minuti.

Maschera pelli secche fai da te anguria e miele

Il miele è uno di quei rimedi antichissimi per la pelle. E’ antiossidante – il che lo rende un ottimo anti-age – e nutre la pelle davvero a fondo. Con il miele si possono realizzare moltissime ricette di bellezza, tra cui maschere, scrub, sali da bagno e chi più ne ha più ne metta (le trovi tutte qui). In questa ricetta lo uniamo all’anguria per ottenere una maschera altamente idratante per quelle pelli che in estate tendono a seccarsi ulteriormente e a tirare.

Per realizzare il composto si deve mischiare 1 cucchiaio di polpa di anguria con 1 cucchiaio di miele, niente di più facile. La maschera va applicata sulla pelle per 15-20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Maschera dopo-sole fai da te anguria e yogurt

Alla maschera appena citata a base di anguria e miele possiamo aggiungere anche 1 cucchiaio di yogurt per realizzare una maschera che può essere il dopo sole naturale perfetto per quando – malauguratamente – ci ritroviamo la pelle arrossata e dolorante dopo una giornata di mare e un’esposizione poco sicura. Il composto deve essere applicato su viso e collo per 15 minuti, per avere un sollievo immediato.

Sapevi che si possono realizzare anche delle creme dopo-sole fai da te davvero semplicissime?

Un piccolo trucchetto naturale per le scottature: si può passare sulle zone arrossate un dischetto di cotone imbevuto in un po’ di succo di anguria fresco e lasciar agire per 15 minuti. La sensazione di freschezza è garantita!