La pappa reale è una sostanza gelatinosa di natura proteica e di origine animale. La pappa reale si presenta con colore bianco madreperlato e l’odore molto intenso e viene chiamata anche gelatina reale. La pappa reale viene considerata il nutrimento principale delle api operai nei primi giorni di vita e delle api regine per tutta la loro esistenza.

La pappa reale è conosciuta per le sue straordinarie proprietà benefiche per la crescita, il sostentamento dell’organismo e l’allungamento della vita (le api regine vivono di più di tutte le api). Questi straordinari effetti sulle api hanno affascinato studiosi di tutti i tempi, che hanno così mostrato interesse per la pappa reale e le sue caratteristiche. Vediamo insieme quali sono le proprietà benefiche della pappa reale, che cosa contiene, come consumarla e quali effetti terapeutici e usi esterni possiede.

Caratteristiche e contenuti della pappa reale

La pappa reale è costituita principalmente di acqua (circa il 66%) e da una restante parte secca (34%) formata da:

zuccheri (fruttosio, saccarosio , glucosio e carboidrati semplici)

grassi

proteine (triptofano, acido glutammico, amminoacidi liberi)

vitamine (PP, B, B6 , acido folico, biotina)

minerali (ferro, potassio, zolfo e rame)

acetilcolina (antibiotico e antibatterico)

ormoni

polline

Proprietà benefiche della pappa reale

Le proprietà benefiche della pappa reale sono legate alle sostanze nutritive di cui è composta. Se pensiamo che la pappa reale è in grado di far crescere l’ape regina più in fretta delle altre, di vivere più a lungo (5-6 anni contro i 45 giorni delle api operaie) e di svolgere per tutta la vita la propria funzione (produrre circa 2000 uova al giorno).

E proprio per questi risultati sensazionali che gli studiosi si sono concentrati sui benefici e le proprietà della pappa reale, indicata per:

combattere l‘astenia

combattere la mancanza di appetito

combattere l’anemia

combattere l’apatia

aiutare i soggetti convalescenti

implementare una carenza di vitamine nell’organismo

favorire l’attività del sistema nervoso (memoria, concentrazione e attenzione)

stimola l’adrenalina utile negli stati di forte stress e tensioni

aumentare il buonumore

combattere la depressione

proteggere il fegato

migliorare la circolazione sanguigna

regolare gli equilibri ormonali ( amenorrea e blocco del ciclo , irregolarità mestruali)

combatte e previene le malattie infettive

donne in gravidanza e allattamento (chiedere prima il parere del medico)

anziani

Altri benefici della pappa reale sono stati riscontrati nello stato di benessere e salute di cute e capelli e non solo. La pappa reale sarebbe efficacissima nei seguenti casi:

favorire lo stato di salute della pelle

migliora lo stato di salute dei capelli (combatte forfora e caduta)

guarisce le ferite

riduce l’estensione delle piaghe

aiuta a combattere l’acne

aiuta a combattere la dermatite atopica e la dermatosi seborroica

utile in alcune ulcere peptiche

La pappa reale, insieme a polline e miele, rientra tra gli integratori naturali per migliorare la salute dell’organismo e per rafforzare le difese immunitarie naturali del nostro corpo. Viene anche introdotta in alcune diete per bambini un po’ in sovrappeso. Per le dosi chiedere alla pediatra o nutrizionista.

Altri usi della pappa reale

La pappa reale è molto utilizzata anche in campo cosmetico per la preparazione di:

creme

lozioni

latte detergente

Tutti questi prodotti servono a nutrire e idratare le pelli secche, sensibili ad agenti esterni e in più la presenza della pappa reale riduce la formazione delle rughe e ritarda l’invecchiamento cutaneo.

Dove trovare la pappa reale?

La pappa reale è facilmente reperibile in erboristeria, negozi specializzati in prodotti biologici e per bambini oppure direttamente dagli apicoltori che la prelevano dalle api con un inganno. In questo caso gli apicoltori sono molto attenti a lavorare la pappa reale, che viene filtrata per togliere le impurità e confezionata in vetro o liofilizzata. E’ quest’ultima forma che troviamo anche in commercio. La pappa reale nei negozi la troviamo: