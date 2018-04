Colon irritabile? Prova Spasmomen

0 visite

Spasmomen è un farmaco il cui principio attivo è l’Otilonio Bromuro (appartenente alla famiglia dei farmaci anticolinergici), efficace nel trattamento del colon irritabile e manifestazioni spastico-dolorose del tratto enterico distale: rilassa la muscolatura intestinale fermando gli spasmi e il dolore avvertito dal soggetto.

La sindrome del colon irritabile è molto frequente nella popolazione adulta, comporta disturbi intestinali legati all’ipersensibilità dell’intestino all’accumulo di liquidi ed aria. Non si conosce cosa è all’origine della patologia ma una delle cause conclamate è la sensibilità dell’intestino a stati di tensione e stress data la presenza di numerose terminazioni nervose. Spasmomen, infatti, tratta la sindrome del colon irritabile anche conseguente a stati ansiosi.

È un farmaco che può essere acquistato solo a seguito di indicazione e prescrizione medica, in quanto compito dello specialista sarà indicare posologia (solitamente 1 compressa da 40 mg una o due volte al giorno) e tempo di trattamento.





Avvertenze

L’assunzione di Spasmomen è sconsigliata nei casi di:

ipersensibilità ai principi attivi

glaucoma

gravidanza e allattamento

ipertrofia prostatica

sindrome da occlusione intestinale

Effetti indesiderati

Il farmaco non ha provocato grossi effetti collaterali. L’unico effetto indesiderato che una piccola percentuale di pazienti hanno riscontrato dopo l’assunzione di Spasmomen è l’orticaria. Ovviamente, nel caso dovesse manifestarsi qualche altro effetto indesiderato o un aggravamento dello stato dell’effetto indesiderato del farmaco, è bene rivolgersi al medico o al farmacista.

Alternative allo Spasmomen

Data la frequenza della patologia nella popolazione in commercio ci sono molti prodotti per combatterla altrettanto efficaci come Kijimea Colon Irritabile e Obispax.