Per l’estate 2017 via libera a snack da spiaggia in versione naturale! Un cibo sano in grado di favorire salute, vitalità e benessere di grandi e piccini. Il più gettonato è il modulo “trip snack” raw e semi-raw che consente la composizione di ricette facili e veloci, senza uso di cottura e di strumenti pericolosi. Leggi raw food: come cucinare senza cottura in estate





Perchè questi cibi stanno avendo un così grande successo? Scopriamo il perchè insieme ad alcune ricette da preparare e portare in spiaggia per uno spuntino veloce e sano o per sostituire il pranzo.

I vantaggi dei trip snack da spiaggia

Questa modalità di preparare cibi si sta diffondendo sempre di più tra i giovani. Essi diventano consapevoli di un cibo più sano, ricco e vitale in grado di accompagnarli in modo leggero nelle tintarelle estive.

Dare spazio a cibi senza cottura significa mantenerne i principi nutritivi, come:

vitamine

minerali

oligoelementi

enzimi

Questi valori aiutano a stimolare la digestione, ripulire l’intestino e idratare l’intero organismo liberandolo da tossine in eccesso. Oltre questi vantaggi, i trip snack permettono di sostituire degnamente gli alimenti sottoposti a raffinazione che producono scorie in eccesso.

Il modulo trop snack ha anche il vantaggio di comporre alimenti in modo semplice, senza glutine, creando composizioni dolci e salate aggiungendo se si desidera anche alimenti cotti come legumi, pesce etc.

Vi piacerebbe preparare un trip snack per poterlo portare e gustare in spiaggia con amici e famigliari? Ecco una ricetta originale e gustosa: I carrubini.

Ricetta trip snack: i carrubini

Preparare i carrubini è davvero facile e il risultato sorprenderà il vostro palato. E’ una ricetta molto proteica e poco calorica. Ecco cosa vi occorre (per 6 persone):

6 datteri essiccati

35 gr di burro di cocco

8 gr di semi di lino

25 gr di farina di carrube

50 gr di fiocchi di grano saraceno

semi di sesamo

cannella facoltativo

Preparazione

Tagliate i datteri essiccati e frullateli con il burro di cocco. Aggiungete man mano il resto degli ingredienti e continuate a frullare fino ad ottenre un composto compatto e omogeneo.

Versate in un piatto e formate delle palle. Lasciate riposare in frigorifero per 15 minuti. Le palline fredde dovranno essere poi passate nel sesamo.

I carrubini sono una dolce pausa spiaggia da portare in borsa frigo e deliziare il palato tra un tuffo e l’altro. Questa delizia è ricca di minerali, omega 3, vitamine, antiossidanti, zuccheri naturali e fibre.

Ottimi da soli o da tuffare nello yogurt. Consigliati anche nella pausa pranzo, come spuntino serale o per riprendersi dall’attività sportiva.

Tortillas con avocado

Desiderate portare un po’ di Spagna in spiaggia? Ecco le tortillas, da gustare abbinate ad un frutto estivo e tropicale per eccellenza: l’avocado. Prepararle è semplicissimo. Vi occorrono (per 2 persone):

2 tortillas

2 avocado

fagioli rossi cotti

cotti mais

1 pomodoro

mezza cipolla rossa

salsa piccante

prezzemolo, pepe e sale

Prendete tutti gli ingredienti e tagliateli a strisce, compresa la polpa d avocado. Una volta pronte mettete tutto sulle tortillas e condite con prezzemolo, sale e pepe. La salsa piccante meglio evitarla in spiaggia.