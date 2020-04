A Casa col Sorriso – Giorno 36

Buona martedì, tutte in compagnia del nostro programma giornaliero A Casa col Sorriso!

Siamo a martedì e abbiamo ben approfittato di questo periodo a casa per cucinare ottime pietanze e mangiarle, come i dolci tipici di Pasqua!

Ma se ne avanza un po’, come possiamo riutilizzarlo?

Ecco le nostre idee per questa Giornata del Riciclo!

Ore 14:00 Riciclare il cioccolato!

C’è tanto e buonissimo cioccolato delle uova di Pasqua in giro per casa e non sapete che farne?

Con un po’ di creatività, possiamo realizzare dei dolci squisiti!

Per esempio, le celebri fragole al cioccolato. Cosa c’è di meglio che gustare dell’ottima frutta di stagione combinata con il più goloso degli alimenti?

Vi occorrerà solo una casseruola da fonduta e unire 250 g di cioccolato nero, 2.5 dl di latte, 50 g di burro, 1 dl di panna fresca liquida, 1 baccello di vaniglia. Sarà un’esplosione di sensi.

Potreste proporlo come ottimo dessert dopo una bella cena!

Ore 17:00 Ricicliamo la colomba!

Un altro dolce tipico della Pasqua è di sicuro la Colomba! Molto spesso capita che ci vogliano giorni prima di terminarla oppure a non tutti può piacere!

Innanzitutto, può essere farcita in modo da accontentare i gusti di tutti, ma allo stesso tempo può essere riutilizzata per preparare un ottimo tiramisù, sostituendo i savoiardi con l’interno della colomba.

Ore 20:00 Ricicliamo la carta delle uova!

Abbiamo appreso in che modo riutilizzare il cioccolato, ma sapevate che possiamo riciclare la carta delle uova di Pasqua in tantissimi modi?

Le idee sono tante. Potete, per fare un esempio, realizzare dei festoni per la casa (proprio in questo periodo per non si può uscire, diamo sfogo alla creatività!).

Inoltre è possibile rivestire delle vecchie scatole per creare un portagioie fatto a mano!

Sperando di esservi stati utili, vi auguriamo il meglio! A presto!