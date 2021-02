Aceto balsamico di Modena IGP e aceto di mele

Molto probabilmente anche tu, come noi, sei una grande fan dell’aceto: un ingrediente irrinunciabile da avere in casa, per mille ragioni. Come noto, l’aceto è fra i migliori rimedi naturali per igienizzare e lucidare le superfici, ma non solo: i suoi impieghi domestici – e cosmetici – sono praticamente infiniti, tanto da farne un vero e proprio campione del fai da te.

E che dire delle sue virtù in cucina? Se ancora non le conosci, te le sveliamo noi!

Aceto di vino e balsamico di Modena IGP

Se sei a dieta – o ami vivere di benessere – l’aceto non può mancare nella tua dispensa. Per convincerti, ti basti sapere che si tratta di un condimento ipocalorico, privo di grassi e colesterolo e dalle numerose proprietà, come quella disinfettante e antiossidante senza trascurare l’apporto di sali minerali.

Un altro punto a favore è la sua versatilità in cucina: prendiamo l’aceto di vino rosso, ad esempio. Puoi usarlo per marinare la carne o le verdure – ad esempio, il radicchio o le cipolle –, oltre che per sfumare il risotto in alternativa al vino, se sei astemio o se hai finito il vino per cucinare.

Ovviamente, è ottimo anche per condire le insalate proprio come l’aceto bianco che, da parte sua, ha un gusto più delicato.

Preferisci un alimento dall’acidità meno spiccata? Puoi optare per l’Aceto balsamico di Modena IGP, un condimento da intenditori: il suo bouquet di profumi e sapori, infatti, cambia in base alla densità del mosto d’uva e alle caratteristiche del prodotto specifico che, a seconda dei casi, può risultare più delicato o più intenso e corposo.

Non solo: l’aceto balsamico è perfetto anche per decorare i piatti e per mettere alla prova la tua creatività. Fra le migliori opzioni, in questo senso, ci sono la glassa di aceto balsamico e le perle bianche, nere o aromatizzate: vedi in particolare le varianti al limone, all’arancia e al tartufo proposte da De Nigris, marchio storico con una linea molto interessante di condimenti “creativi” pensati per esaltare i piatti di ogni giorno (nonché, ovviamente, i menu più “chic”).

Aceto di mele e altri condimenti light

Se vuoi restare leggero e sentirti in forma, ti consigliamo anche l’aceto di mele, un condimento apprezzato per le sue virtù depurative e, inoltre, per la capacità di aumentare il senso di sazietà (utile, in particolare, per chi segue una dieta ipocalorica e a basso contenuto di grassi).

Un’altra opzione salutare è l’aceto di melograno, meglio ancora nella versione biologica proposta da De Nigris. Ideale per condire il pesce, il pinzimonio, le insalate e i piatti leggeri, vanta ottime proprietà nutrizionali, fra cui l’apporto di potassio e di polifenoli. Proprio come l’aceto di mele, può essere consumato anche da solo, diluito in acqua come aceto da bere: una bevanda detox sempre pronta all’uso per un sorso di benessere quotidiano.