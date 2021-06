Allenare la mente e riappropriarsi del proprio tempo

Sono tantissime le persone che, nella vita, hanno la sensazione di non aver mai abbastanza tempo per tutte le cose che vorrebbero e dovrebbero fare.

I motivi per cui questa sensazione sia così diffusa sono molteplici, e sicuramente svariati sono legati alla tipologia di società in cui ci troviamo a vivere, sia da un punto di vista privato che per quanto riguarda l’ambito lavorativo, con ritmi sempre più frenetici, mille impegni, e un numero impressionante di input che ci giungono da mille canali di comunicazione.

Gli effetti del lockdown sulla mente

L’anno che abbiamo appena trascorso ha sicuramente segnato in modo profondo la nostra vita: da quella che, almeno all’inizio, alcuni avevano identificato come poco più di una normale influenza, ci siamo ritrovati nel giro di poco tempo costretti in casa per mesi, senza poter uscire se non per motivi di stretta necessità e urgenza.

Dall’inizio del primo lockdown è passato oltre un anno, e in questo periodo abbiamo attraversato diverse fasi, con momenti in cui le limitazioni più restrittive si alternavano ad altri in cui invece abbiamo avuto maggiore libertà di movimento, sempre mantenendo le distanze e continuando a indossare i dispositivi di protezione individuale per evitare di veder risalire pericolosamente la curva dei contagi.

Tutta questa situazione, ovviamente, ha inciso e sta continuando a incidere sulle nostre vite, sia private che lavorative e, di conseguenza, anche sulla nostra condizione psicofisica, sul nostro benessere, sulla nostra capacità di essere sempre lucidi e attivi, pur essendo costretti ad affrontare il mondo in un modo che non conoscevamo.

Allenare la nostra mente

Pur non accorgendocene in modo cosciente, la nostra mente e le nostre capacità sono state senza dubbio rallentate da ciò che è accaduto, e quella sensazione di cui parlavamo relativa al non avere mai abbastanza tempo si è in molti casi acuita, ed è diventata sempre più presente: lo possiamo avvertire a scuola oppure con il nostro lavoro.

Ma la nostra mente è come un qualsiasi muscolo del nostro corpo, va allenata per essere sempre tenuta in forma: proprio per questo esistono metodi per migliorare la concentrazione, utilissimi per riappropriarsi del proprio tempo e valorizzare le nostre potenzialità.

Corsi per migliorare la concentrazione

Conoscere la propria mente, allenare il cervello per rimanere sempre al passo con i tempi e con i nostri impegni, aumentare la capacità di mantenere la concentrazione evitando di sovraccaricarci: sono tutti obiettivi che è possibile raggiungere attraverso una maggiore conoscenza di sé, ottenibile anche grazie alle mille possibilità che il web ci offre, con dei corsi appositamente studiati per permettere a chiunque di perseguire questi obiettivi.