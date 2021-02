Impacco alloro e camomilla per capelli più belli e forti!

Tutte noi desidereremmo avere capelli voluminosi, sani e sempre forti.

Una bella chioma, infatti, ci rende più belle e più sicure di noi stesse.

Tutti i capelli, però, con il tempo, tendono a diventare fragili, sottili e sfibrati a causa di alcuni fattori quali stress, la mancanza di vitamine, squilibri ormonali, ecc,.

Minacciate, quindi, dal timore di perdere volume e di non avere più capelli forti, iniziamo a tentare varie cure, a volte inutili e anche molto costose.

Ma sapevate che esistono degli ingredienti naturali semplici e facili da reperire che vi potranno aiutare ad avere capelli più forti e sani?

La risposta è: sì!

Un mix di camomilla e alloro, infatti, sembra essere la soluzione giusta per rendere i vostri capelli più forti e sani, soprattutto se sono molto sottili.

Quindi, vediamo insieme come realizzare questo impacco rinforzante per capelli con alloro e camomilla.

N.B Vi consigliamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti proposti in caso di allergia o ipersensibilità.

Preparazione

Per preparare una buona lozione rinforzante per capelli sfibrati e fragili, tutto ciò che vi occorre è:

3 cucchiai di camomilla

10 foglie di alloro

Iniziate con l’aggiungere in una ciotola i tre cucchiai di camomilla.

Dopodiché, sbriciolate tutte le foglie di alloro e aggiungete nella ciotola con la camomilla.

Versate, quindi, un po’ di acqua molto calda fino a coprire tutte le foglie di alloro e la camomilla.

A questo punto, lasciate il tutto in infusione per circa 30 minuti.

Infine, utilizzate uno scolino e filtrate il composto fino ad ottenere un liquido senza grumi.

Lasciate che si raffreddi e…siete pronte per utilizzare questo trattamento naturale sui vostri capelli!

Come applicare

Una volta lasciato raffreddare il composto, applicatelo lungo la radice dei vostri capelli.

Lasciatelo, quindi, agire per circa 10 minuti, poi procedete con lo shampoo come fate abitualmente.

Vi raccomandiamo di applicarlo su tutti i capelli così da ottimizzare l’effetto.

In alternativa, potete applicare l’infuso anche per un ultimo risciacquo dopo aver già lavato i capelli.

Vi ricordiamo, però, che dovete essere costanti per osservare i primi miglioramenti.

Perciò, ripetete questo trattamento almeno una volta a settimana per circa un mese e noterete i vostri capelli più forti e voluminosi!

Benefici degli ingredienti

Il potere rinforzante di questo impacco naturale facile da realizzare è riposto nelle proprietà dei suoi ingredienti: la camomilla e l’alloro.

La camomilla, infatti, è una pianta officinale che vanta un forte effetto ricostituente sulla chioma e sul cuoio capelluto.

Grazie al suo contenuto di oli essenziali, di vitamine e minerali, questa pianta è in grado di fortificare le radici, di rafforzare i capelli e di accelerare la loro crescita.

Inoltre, per le sue proprietà antisettiche e lenitive, è in grado di combattere la secchezza e il prurito del cuoio capelluto.

L’alloro, invece, è un’erba aromatica dai mille effetti benefici sui capelli, noti fin dall’antichità.

Le sostanze antiossidanti contenute in questa erba, infatti, sono in grado di rinforzare i capelli, in particolare le radici, e renderli più sani e lucenti.

Inoltre, le proprietà nutritive di questa pianta si rivelano efficaci per combattere la caduta dei capelli e per stimolare la loro ricrescita.

Insomma, un mix tutto naturale per una chioma più forte e più bella!

Controindicazioni

Evitare l’utilizzo degli ingredienti consigliati in caso di allergia o ipersensibilità. In caso di gravidanza o allattamento

Consigli per la salute dei capelli

Se volete altri consigli per mantenere sani i vostri capelli, ecco altri post interessanti: