I migliori impacchi fai da te per capelli danneggiati!

Ma quanto è difficile avere capelli nutriti e di bell’aspetto?

Purtroppo, con l’utilizzo di asciugacapelli, piastre e trattamenti chimici, avere capelli idratati e nutriti è davvero molto difficile.

E così ci ritroviamo a spendere grosse somme di denaro per l’acquisto dei migliori prodotti per rigenerarli.

Ma non dovete più temere perché non avrete più bisogno di spendere così tanti soldi per la salute dei vostri capelli!

Oggi, infatti, vi vogliamo suggerire alcuni impacchi fai da te che sono in grado di nutrire i vostri capelli danneggiati con ingredienti naturali ed economici.

Vediamo quali sono!

N.B Vi ricordiamo sempre di non utilizzare i seguenti prodotti in caso di allergie o di ipersensibilità a una o più componenti.

Impacco all’olio di oliva e avocado

Gli impacchi per capelli sono davvero utili per aiutare a rigenerare i vostri capelli secchi e danneggiati.

Il primo impacco che vogliamo proporvi è quello di olio di oliva e avocado.

Per realizzare questo impacco, avete bisogno di:

1 avocado schiacciato

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di miele

Mescolate gli ingredienti in una ciotolina e procedete con il lavaggio.

Una volta che i capelli sono puliti e umidi, applicate l’impacco dalle radici alle punte. Dopodiché lasciate agire l’impacco per almeno 30 minuti.

A questo punto, procedete con lo shampoo e la messa in piega.

L’olio di oliva è un ingrediente assai importante poiché contiene acidi grassi omega-3 che sono molto efficaci per la crescita, la lucentezza e la forza dei capelli.

L’avocado, invece, fornisce aminoacidi e proteine ​​che sono molto importanti per idratare i capelli secchi e lenire il cuoio capelluto secco.

Il miele, infine, aiuta molto a tenerli idratati.

Impacco all’uovo, maionese, olio d’oliva e miele

Questo è un ottimo impacco soprattutto per i capelli ricci perché li idrata e aiuta anche a tenere a bada l’effetto crespo.

Per preparare questo impacco, avrete bisogno di:

1 uovo

2 cucchiai di maionese

un cucchiaio di olio d’oliva

1 cucchiaio di miele

Unite tutti gli ingredienti una ciotolina e mescolate fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo.

A questo punto procedete con il lavaggio dei capelli e, una volta puliti e umidi, applicate l’impacco.

Lasciate agire per almeno 30 minuti, dopodiché procedete con lo shampoo e la messa in piega.

I vostri capelli saranno subito rigenerati!

La maionese, infatti, contiene dei lipidi in grado di assorbire l’umidità per cui è importante per tenere a bada l’effetto crespo.

L’uovo, invece, possiede delle proteine molto efficace per rinvigorire i capelli.

Impacco all’olio di cocco e miele

Questo impacco è indicata soprattutto per capelli sottili.

Per realizzare questo impacco avrete bisogno di:

3 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio di miele

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotolina fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopodiché applicate l’impacco sui vostri capelli puliti e umidi.

Coprite la testa con una cuffia e lasciate agire l’impacco per almeno 30 minuti. Dopodiché, procedete con lo shampoo e la messa in piega.

I vostri capelli sembreranno subito più sani!

L’olio di cocco aiuta nutrirli in profondità grazie alla vitamina E e all’acido laurico. Inoltre, aiuta a renderli più luminosi e morbidi.

Impacco al latte di mandorle e olio di cocco

Un altro impacco molto efficace per capelli spenti e danneggiati è l’impacco con il latte di mandorle e olio di cocco.

Per realizzare questo impacco, avrete bisogno di:

3 albumi d’uovo

4 cucchiai di latte di mandorle

2 cucchiai di olio di cocco

Versate tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolateli o frullateli fino ad ottenere un composto omogeneo.

Applicate, poi, l’impacco sui capelli puliti e umidi e lasciatelo agire per almeno 40 minuti.

Procedere, quindi, al lavaggio e alla messa in piega.

I vostri capelli saranno non solo nutriti, ma anche naturalmente profumati!

Le mandorle sono un’ottima fonte di proteine, un elemento essenziale della struttura dei capelli. Esse, infatti favoriscano la loro crescita e li rendono morbidi e idratati.

Impacco per capelli al tuorlo d’uovo

L’ impacco per capelli al tuorlo d’uovo è un impacco che di sicuro già conoscerete.

Rientra, infatti, tra i rimedi della nonna più gettonati. Ma per la sua potente efficacia non poteva mancare in questa lista.

Per realizzare questo impacco, avrete bisogno di:

2 tuorli d’uovo

2 cucchiai di olio d’oliva o olio di cocco

Acqua

Versate tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolateli. Dopodiché, applicate l’impacco e massaggiatelo.

Lasciate in posa per almeno 30 minuti. Poi, procedete con lo shampoo e la messa in piega.

I vostri capelli saranno più forti e più sani!

Le uova, infatti, contengono gli elementi costitutivi che forniscono un’idratazione profonda ai capelli e al cuoio capelluto.

Impacco alla banana

Infine, vi proponiamo un ultimo impacco con la banana per rigenerare capelli secchi e fragili.

Per questo impacco, prendete quindi:

una banana

1 cucchiaio di miele

un cucchiaio di olio d’oliva

Innanzitutto, schiacciate la banana come per creare una sorta di crema.

Versate poi la banana, un cucchiaino di miele e un cucchiaio di olio di oliva in una ciotola e mescolate gli ingredienti.

Dopodiché applicate l’impacco in piccole sezioni sui capelli puliti e umidi e lasciatelo in posa per almeno 30 minuti.

Quindi, risciacquate e procedete all’asciugatura.

Le banane sono molto efficaci sui capelli perché contiene la vitamina C , in grado di prevenire il rischio di caduta. Inoltre, contiene la biotina che li rinforza e li rende più sani.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo della maschera in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. Il parere di un dermatologo è importante soprattutto in caso di pelli molto delicate o problematiche.

Chiedere un parere medico anche in caso di gravidanza e allattamento.

Altri consigli

