Come ridurre la caduta dei capelli durante il “periodo delle castagne”

La stagione dell’autunno è l’incubo di tutte le donne per quanto riguarda i loro capelli.

Da sempre, infatti, si sa, con la stagione delle castagne, siamo destinate a perdere tantissimi capelli.

Secondo alcuni esperti, ciò avverrebbe a causa della variazione della luce nell’arco della giornata.

Insomma…è un fenomeno fisiologico naturale dovuto al cambio di stagione.

Però, ciò non ci deve far pensare che non esistono rimedi per placare questo fenomeno.

È possibile, infatti, prevenire la caduta dei capelli in questo periodo seguendo alcuni accorgimenti che vogliamo consigliarvi.

Scopriamo, quindi, insieme quali sono!

Impacchi

Innanzitutto, vi vogliamo consigliare degli impacchi che potete applicare sui vostri capelli per rendere la vostra chioma più forte e per prevenire, così, la caduta.

Per questi impacchi, avrete bisogno di ingredienti totalmente naturali.

Scopriamoli insieme!

Tea tree oil

Il primo modo per contrastare la caduta dei capelli durante questo periodo è di creare un impacco di tea tree oil.

La sua particolare composizione riuscirebbe, infatti, a garantire una crescita rigogliosa dei capelli oltre che ristabilire un equilibrio sebaceo eliminando la forfora.

Vi basterà diluire poche gocce di Tea tree oil in una maschera biologica o in un olio vegetale a vostra scelta e applicare l’impacco sui capelli per circa 20 minuti.

Olio di oliva

L’olio di oliva è l’ingrediente alimentare più utilizzato in cosmetica per il benessere dei capelli perché è in grado di rinforzare la chioma e di limitare la caduta dei capelli.

Fate, quindi, una volta a settimana un impacco di olio di oliva e tenetelo in posa per almeno mezz’ora.

Vi ricordiamo che maggiore è il tempo di posa e più tempo date all’impacco di agire sui vostri capelli.

Perciò, potete, anche tenere l’impacco per tutta la notte prima di procedere al lavaggio dei capelli.

Avocado

Anche l’avocado è un ottimo ingrediente alimentare da utilizzare come rimedio naturale per la bellezza dei capelli.

L’avocado, infatti, sembra essere un ingrediente “miracoloso” per far crescere i capelli più velocemente e per contrastarne la caduta.

Ovviamente, questa proprietà non è confermata, ma ciò che è certo, è che ha proprietà ristrutturanti e rinforzanti.

Quindi, se volete creare questa maschera rinforzante, prendete un avocado e frullate la polpa del frutto.

Quando avrete raggiunto una consistenza cremosa, applicate la maschera sui capelli e lasciatela in posa per circa mezz’ora.

Olio di ricino

Un altro ingrediente utile per contrastare la caduta dei capelli è l’olio di ricino. Questo olio è noto, infatti, per le sue proprietà ristrutturanti e perché favorisce la crescita dei capelli, unghie e ciglia.

In questo caso aiuterebbe, quindi, a prevenire la caduta dei capelli.

Vi basta, fare un impacco con questo olio una volta a settimana per notare i primi cambiamenti.

Alimentazione giusta

Una volta visto come contrastare la caduta dei capelli attraverso l’applicazione di impacchi fai da te, vediamo ora insieme come prevenirla con una buona alimentazione.

Alcuni cibi, infatti, sono in grado di rinforzare e rivitalizzare la chioma e di favorire la crescita dei capelli.

N.B. Bisogna sempre valutare con uno specialista il piano alimentare giusto per voi ed eventuali carenze.

Ferro

L’assunzione del ferro è davvero importante per avere una chioma folta e forte. Questo minerale è contenuto nelle verdure con foglie verde scuro, legumi, carne magra, ecc.

I cibi ricchi di ferro come i broccoli, gli spinaci, le lenticchie aiutano molto a contrastare la perdita dei capelli e possono essere, così, davvero utili in questo periodo.

Vitamina C

Per migliorare l’assorbimento del ferro, potete anche abbinare la vitamina C, molto importante per assumere la giusta dose di antiossidanti, in grado di contrastare i radicali liberi.

La vitamina C è contenuta perlopiù negli agrumi, nei kiwi, nei broccoli, nella lattuga, ecc

Vitamine del gruppo B

Anche le vitamine del gruppo B sono molto importanti per il benessere dei capelli. In particolare la B6 che contiene acido folico e la biotina che hanno un ruolo importante nella fase di crescita del capello.

La biotina la troviamo nel tuorlo d’uovo, nel latte, nel pollo, nel pesce e nei formaggi, mentre l’acido folico nelle verdure a foglia verde

Vitamina A

Molto importante per contrastare la caduta dei capelli è la vitamina A. Questa vitamina, infatti, permette l’ossigenazione delle cellule dei follicoli e rafforza i capelli favorendone la crescita.

La troviamo in alcuni ingredienti come uova, verdure, latte, olio di pesce e olio di oliva.

Altri consigli

Per mantenere i vostri capelli forti e per prevenire la loro caduta, vi consigliamo, inoltre, di bere tanta acqua.

Vi consigliamo, infatti, di ingerire una quantità di acqua almeno pari a 1,5 litri al giorno e di evitare il consumo di bibite gassate o bevande alcoliche.

Infine, è consigliabile avere un corretto stile di vita per una capigliatura più folta e luminosa. Ricordatevi, infatti, che prima di curare la pelle e i capelli dall’esterno, è necessario che li curiamo dall’interno.

Evitate, quindi, di fumare e praticate attività fisica.

Infine, vi raccomandiamo di non fare abuso di phon con aria calda e piastra così da non stressare ulteriormente i vostri capelli in questo periodo.

Avvertenze

Vi consigliamo di non utilizzare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità rispetto a una o più componenti.

Consultate un medico in caso di una caduta di capelli abbondante non attribuibile alla stagione autunnale.

