Aloni nel cestello della lavatrice come toglierli?

Sarà capitato anche a voi di aprire la lavatrice e… sorpresa! Ci si trova davanti quegli aloni sgradevoli e ostinati sul cestello che sembrano dire: “Ciao, non siamo andati da nessuna parte!“.

Mi è successo più volte, non capendo subito né da cosa dipendesse né come risolvere. Ma con il tempo, armata di rimedi naturali e una buona dose di pazienza, ho trovato delle soluzioni efficaci che voglio condividere con voi oggi, in modo che possiate risolvere il problema senza ricorrere a detersivi chimici aggressivi.

Iniziamo!

Partiamo dalle cause degli aloni

Partiamo con il capire da dove vengano questi fastidiosi aloni, tra l’altro non sempre li riconosciamo! Vi riassumo brevemente le cause:

una pulizia non costante della lavatrice

della lavatrice un accumulo di detersivo liquido , che pensavamo avrebbe reso i nostri vestiti più puliti e profumati, ma a volte fa danni

, che pensavamo avrebbe reso i nostri vestiti più puliti e profumati, ma a volte fa danni il temibile calcare. A casa mia, dove l’acqua è particolarmente “dura”, il calcare diventa un vero problema, non solo per la lavatrice ma per tutte le superfici con cui l’acqua viene in contatto, per non parlare dei rubinetti!

Visto che avevo bisogno di risolvere la questione, ho deciso un metodo in più step, vediamo insieme come ho fatto. Ricordate di tenere staccata la spina della lavatrice quando durante tutti i passaggi.

Step 1: Pulizia del Cestello con Sapone di Marsiglia

Il primo appuntamento nella mia battaglia contro gli aloni nel cestello della lavatrice inizia con una spugnetta morbida e un bel pezzo di sapone di Marsiglia.

Passo la spugna umida sopra al panetto, poi insapono accuratamente il cestello, concentrando la mia attenzione su quelle aree più ostinate che sembrano volermi sfidare. Il sapone di Marsiglia, uno dei miei rimedi preferiti nella pulizia della casa, si rivela ogni volta un alleato prezioso, in grado di spazzare via sporco e residui. Risciacquate bene e più di una volta se necessario.

Step 2: Uso l’aceto di alcol

Una volta risciacquato via il sapone, è il momento di un’altra tattica vincente: un panno morbido imbevuto di aceto di alcol passato con decisione su tutto il cestello.

Questa mossa ha un doppio effetto: l’aceto, con il suo potere anticalcare, aiuta a eliminare i residui più tenaci, e al tempo stesso deodora la lavatrice. Il risultato? Non ci saranno residui vari e, anche se l’aceto bianco ha un odore forte, svanirà in poco tempo.

Step 3: Acido citrico per il lavaggio a vuoto

Il gran finale della mia strategia prevede di fare un lavaggio a vuoto anticalcare per la lavatrice, a temperatura elevata (dai 60 gradi in poi, io preferisco a 90 gradi), usando come rimedio una soluzione di 150 gr acido citrico, sciolti in 1 litro d’acqua.

Questo potente ma naturale alleato si dimostra efficacissimo nell’eliminare ogni traccia di sporco e calcare. A volte ne verso metà nel cassetto e il resto direttamente nel cestello.

Nel caso non aveste l’acido citrico in casa, potete sostituirlo con l’aceto bianco, altro grande classico delle pulizie ecologiche, che svolge un’azione simile con grande efficacia. In questo caso va versata nel cestello l’intera bottiglia di aceto. Non importa di quale tipo… scegliete voi!

Ultimo step: non dimenticare di asciugare!

Terminato il lavaggio a vuoto, un ultimo gesto importantissimo che mai dobbiamo dimenticare: asciugare bene il cestello e l’oblò con un panno asciutto e pulito. Io cerco di farlo sempre, perché mi aiuta a limitare l’umidità e a non riavere gli aloni, per non parlare della muffa.

Vi ricordo infine che è molto importante asciugare la guarnizione dopo ogni lavaggio e tenere l’oblò socchiuso. Questo piccolo gesto ci aiuta a non far puzzare la lavatrice di fogna.

Spero che questi consigli possano essere stati utili, nel caso vi si presenti il problema degli aloni nel cestello della lavatrice.