Come avere gli asciugamani sempre come nuovi con metodi che per me funzionano sempre

Da sempre ho avuto una forte passione per gli asciugamani. Ne ho comprati di diversi tipi, dai bianchi ai colorati, da quelli decorati a quelli ricamati. Li ritengo un vero complemento d’arredo che può donare un tocco d’eleganza alla casa.

Ovviamente, proprio perché li utilizziamo tutti i giorni, sono l’oggetto che può darci più problemi. Quante volte ti sarà capitato, asciugando il viso o il corpo, che avevano cattivo odore? Oppure che erano talmente ruvidi che avevi la sensazione che graffiassero?

Io mi ci sono ritrovata tante volte, ecco perché cerco di seguire tutte queste piccole regole per mantenerli il più possibile come nuovi!

Divido sempre gli asciugamani in base al colore

In casa, dopo aver combinato qualche pasticcio iniziale, ho sviluppato ormai l’abitudine di dividere sempre gli asciugamani per colore prima di lavarli.

So che può sembrare un piccolo dettaglio, ma mi è capitato più volte di vedere un bel asciugamano bianco diventare grigio o prendere sfumature inaspettate a causa di un lavaggio con pezzi colorati.

Questo piccolo accorgimento mi ha aiutato a mantenere vivaci i colori e bianchissimi gli asciugamani chiari.

Ma poi c’è una ragione in più, se così vogliamo definirla. Dividere bene gli asciugamani (quando ci è possibile) ci aiuta a rispettare le temperature al meglio. Gli asciugamani scuri, per esempio, cerco di lavarli a 50 gradi, così si igienizzano per bene e non rischio che possano accumulare odore di chiuso, come ti suggerisco in questo video:

Come li lavo in lavatrice

Lavaggio degli asciugamani bianchi

Per gli asciugamani bianchi, ho un trucco molto semplice ma efficace. Sai benissimo quanto ami il Percarbonato di Sodio. Questo composto ha proprietà sbiancanti e igienizzanti. Per me è imbattibile e insostituibile. Quindi cerco sempre di utilizzarlo quando devo sbiancare gli strofinacci o rendere più bianchi i miei asciugamani.

Ti basta un misurino direttamente nel cestello della lavatrice (il percarbonato è un additivo) e far partire un lavaggio superiore ai 40 gradi. Questo procedimento non solo pulisce ma mantiene anche il bianco splendente.

Lavaggio di quelli colorati

Per gli asciugamani colorati, invece, sono molto attenta a non utilizzare prodotti che possano sbiadire i tessuti.

Opto per un detersivo ecologico delicato aggiungendo un cucchiaio di sale grosso nel cestello. Il sale aiuta a fissare i colori e evita che si disperdano durante il lavaggio, mantenendo la vivacità degli asciugamani più a lungo.

Uso l’acido citrico come ammorbidente

Quando ho iniziato a conoscere i rimedi naturali, ho scoperto un fantastico sostituto naturale agli ammorbidenti chimici, l’acido citrico.

È incredibile su tessuti come gli asciugamani perché li rende morbidi e piacevoli al tatto, oltre a preservarne i colori. Solitamente, uso due-tre cucchiai di acido citrico diluiti in un bicchiere d’acqua, poi lo metto nel cassetto come ammorbidente. Il risultato? Asciugamani soffici e freschi senza residui chimici.

Oppure preparo una soluzione più grande, con 150 gr di acido citrico in un litro d’acqua. Conservo tutto in una bottiglia, così mi può servire per diverse cose in casa:

Uso una spazzola per rialzare le fibre

Uno dei piccoli segreti (svelati dalla mia casa nonna) per mantenere gli asciugamani sempre morbidi è di rialzare le fibre dopo ogni lavaggio.

Una volta asciutti, passo una spazzola a setole morbide su ogni asciugamano. Questo gesto semplice ma efficace apre le fibre, rendendole ancora più soffici. È un passaggio veloce che fa davvero la differenza.

Metto dei profuma biancheria naturali

Adoro la sensazione che mi lascia un asciugamano quando ha un buon profumo. Ecco perché mi piace aggiungere dei dischetti di cotone imbevute di oli essenziali tra la biancheria conservata nell’armadio.

Mischio poche gocce di lavanda o eucalipto su queste piccole sferette e le disperdo tra gli asciugamani. Così facendo, ottengo un profumo delicato e rilassante, completamente naturale, ed è un ottimo anti-tarme!

Oppure, se hai tempo o hai voglia di fare un regalo con le tue mani, ecco il procedimento dei gessetti profumati fai da te (e senza gesso!):

Sono facilissimi, profumatissimi e belli da regalare!