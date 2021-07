Avere una casa sempre profumata, diciamocelo, è il desiderio di tutte noi che ci dedichiamo assiduamente alla pulizia domestica pur di ottenerla.

A volte, però, tempo che finiamo le pulizie e il buon profumo di pulito in casa è già svanito! A quante di voi capita?

No, non dovrete utilizzare deodoranti o prodotti chimici per profumare la vostra casa, perché oggi vi sveleremo la ricetta per preparare i gessetti profumati! Vediamo insieme come fare!

Preparazione

Preparare questi gessetti profumati è un gioco da ragazzi! Inoltre, avrete bisogno solo di ingredienti che sicuramente avrete già in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire.

Tutto ciò che vi occorre, infatti, è:

200 grammi di bicarbonato di sodio

100 grammi di maizena o amido di mais

150 ml di acqua

20 gocce di olio essenziale che più preferite

In una pentolina, quindi, versate il bicarbonato e l’amido di mais, mentre in un altro contenitore apposito aggiungete l’acqua e le gocce di olio essenziale.

Potete scegliere la fragranza di olio essenziale che più preferite, tuttavia vi consigliamo le essenze di limone, di cannella, di lavanda, di rosa o di chiodi di garofano, i cui profumi inebrianti porteranno un’ondata di freschezza nelle vostre case!

Dopodiché, versate l’acqua con gli oli essenziali un po’ alla volta nella pentolina contenente il bicarbonato e l’amido e accendete il gas a fuoco moderato così da far scaldare il composto.

Mescolate il tutto con un cucchiaio di legno e noterete che dopo pochi minuti l’impasto si addenserà e tenderà ad “appiccicarsi” sul cucchiaio e sulle pareti della pentola.

A questo punto, mescolate velocemente per qualche secondo e spegnete il gas quando la pasta di bicarbonato e amido si sarà staccata dalla pentola. Utilizzando il cucchiaio, versate, quindi, l’impasto sulla carta da forno e lasciatelo raffreddare per alcuni minuti.

Poi, prendete un matterello e stendete il composto così ottenuto fino a renderlo liscio e uniforme.

Ora date spazio alla vostra creatività e utilizzate delle formine dei biscotti per ottenere i gessetti profumati dalle forme che più desiderate!

A questo punto, lasciatele asciugare per almeno 24 ore e sono pronte per l’utilizzo!

Come utilizzarli

Una volta realizzati i vostri gessetti profumati, non ci resta che utilizzarli per profumare la nostra casa. Il bello di questi gessetti è che possono essere utilizzati ovunque, in quanto non sono tossici e non presentano ingredienti chimici.

Potete, infatti, appoggiarli su un vassoio o su un mobile all’ingresso della casa o nelle varie stanze, oppure appenderli rendendoli anche ornamentali.

In caso li vogliate appendere, fate dei piccoli fori con delle cannucce, infilate al suo interno un filo e il gioco è fatto!

Inoltre, potete utilizzarli anche per profumare i cassetti e gli armadi. Insomma, abbelliteli e posizionateli dove volete: questi profumatori naturali vi porteranno un profumo in casa di cui non potrete fare più a meno!

Se volete intensificare sempre di più il profumo, vi consigliamo di lasciare cadere, di tanto in tanto, qualche goccia di olio essenziale sulle formine.

Per una casa profumata

