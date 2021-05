Benessere di mani e piedi: come prendersene cura?

Il benessere del corpo ha inizio con la cura di mani e piedi. Questi ci permettono di definire la nostra immagine e trasmettere al mondo esterno qualcosa in più sul nostro modo di essere.

Eppure vengono spesso trascurati, nonostante siano tra le parti del corpo più soggette a minacce. Grazie a loro possiamo entrare in contatto con l’ambiente che ci circonda. Ecco perché è essenziale individuare i prodotti per la cura di mani e piedi.

Oggi vogliamo darti qualche consiglio pronto all’uso su quali prodotti scegliere.

La cura delle mani

Se vuoi prenderti cura delle mani la prima cosa da fare è scegliere una buona crema nutriente, idratante e protettiva. Meglio optare per una crema specifica per la pelle delle mani al posto di una generica per tutto il corpo. Questo prodotto ti aiuterà non solo a nutrire la cute ma anche a mantenere integro il film idrolipidico senza alterare la naturale funzione della barriera della pelle.

Quale prodotto scegliere? Il consiglio che ti diamo è quello di individuare formulazioni che contengono glicerina, sericina (una proteina della seta), vitamine antiossidanti, allantoina, pantenolo, burri e oli di origine naturale (come ad esempio l’olio di cocco, il burro di Karité, l’olio di Argan e molti altri).

La crema per le mani perfetta contiene inoltre un filtro solare per proteggere la pelle dai raggi UV che possono danneggiarla gravemente. Ricorda infatti che il sole può causare macchie scure e accelerare il processo di invecchiamento dei tessuti.

Una buona crema ti permetterà di avere mani lisce, con una pelle spessa, luminosa e priva di macchie.

Cosa fare in caso di mani secche?

La secchezza delle mani può essere causata da numerosi fattori: sia dall’esposizione ad agenti atmosferici (vento e freddo) ma anche dal contatto con sostanze aggressive (detergenti per la casa e per il bucato). Le mani secche si riconoscono per via di alcuni segni distintivi:

colorito spento, quasi grigio

sensazione al tatto di una trama irregolare

disidratazione evidente

La soluzione in questi casi è utilizzare una crema emolliente,per ammorbidire le mani, e idratante,per ripristinare la componente lipidica. Nel caso in cui la pelle è eccessivamente secca puoi anche optare per una maschera dall’azione intensiva ricca di ingredienti funzionali: antiossidanti, ceramidi, antiage e pantenolo.

Mani screpolate: come intervenire?

Ci sono tanti fattori che causano le mani screpolate e sono analoghe a quelli che provocano la secchezza. In questo caso però è possibile notare anche la presenza di taglietti che spesso sanguinano e causano dolore. Molto spesso le screpolature sono causate da una condizione di secchezza non curata o gestita male.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Come comportarsi in questo caso? Anche in queste circostanze è essenziale scegliere una buona crema capace di aiutare la rigenerazione della pelle e in grado di proteggerla dagli attacchi esterni.

Cura della pelle piedi

Il benessere dei piedi è essenziale poiché condiziona la salute di tutto il corpo. Prendersene cura significa scegliere calzature adeguate e dedicare attenzione alla loro igiene quotidiana.

Per prima cosa ti suggeriamo di lavare i piedi con acqua tiepida e sapone delicato. Meglio ancora se hai la possibilità di concederti dei rilassanti pediluvi per attenuare lo stress accumulato durante la giornata. Ricorda sempre di asciugarli bene dopo ogni lavaggio per evitare l’insorgere di infezioni o funghi.

Anche in questo caso, l’idratazione riveste un ruolo essenziale. Avere un piede idratato, con una pelle elastica e tonica è essenziale per il benessere di questa parte del corpo. È necessario scegliere una crema specifica, pensata proprio per la salute del piede, da massaggiare tutti i giorni al mattino e la sera prima di andare a dormire.

Consigli di benessere

Ecco qualche consiglio pronto all’uso per il benessere di mani e piedi:

utilizza prodotti specifici per il trattamento ed evita soluzioni generiche adatte a tutto il corpo; proteggi sempre le mani quando devi maneggiare detersivi e sostanze particolari; scegli calzature comode e confortevoli che rispettano l’anatomia del piede; concediti uno scrub a base di ingredienti naturali per eliminare le cellule morte e levigare le aree più spesse di mani e piedi; utilizza lo smalto per rinforzare e proteggere le unghie, soprattutto quando sono deboli e si spezzano facilmente.

Con questi consigli sei pronta a prenderti cura di mani e piedi nel modo giusto… e in tempo per l’estate!