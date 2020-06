Benessere e relax: l’Alto Adige esperienza ideale per la vacanza wellness

E’ una vacanza a tutto benessere quella di cui poter godere in Alto Adige. Complici il territorio immerso nel verde, la splendida natura, l’autentico spettacolo offerto dal paesaggi o e i prodotti locali di qualità.

L’Alto Adige è l’ambiente perfetto per dedicare del tempo a se stessi scegliendo di immergesi appieno nell’ambiente circostante, fare lunghe passeggiate a piedi fra boschi e prati a contatto diretto con la natura, andare in bicicletta, fare yoga, o anche semplicemente rilassarsi alle terme.

Per godere di una sensazione di benessere allo stato puro non può mancare l’esperienza offerta dai bagni di fieno o di acqua minerale. L’Alto Adige ha una antica tradizione di benessere, legata inscindibilmente alla natura e ai benefici che può regalare al corpo e alla mente riattivando la circolazione e purificando il fisico.

L’esclusiva proposta wellness in Alto Adige

La vacanza wellness è conseguenza di usi e consuetudini antiche, tipiche dei territori montani.

L’offerta gravita attorno a servizi di prima classe dalla proposta hospitality ai servizi benessere, con hotel a 4 e 5 stelle, garanzia di una vacanza da sogno all’insegna del relax.

Il benessere ha una valenza assoluta, in un ambiente raffinato spesso contraddistinto da una conduzione famigliare di cui si percepisce immediatamente quel profondo senso di cordialità, tipico dell’ospitalità altoatesina.

Gli hotel wellness dell’Alto Adige vantano servizi di prim’ordine e strutture dedicate al benessere fra cui spiccano spa e aree fitness, a contatto diretto con la natura.

Una proposta relax, perfetta per ogni stagione

La vacanza benessere è una costante in Alto Adige, perfetta per trascorrere un periodo di relax e divertimento durante la stagione estiva al pari di quella invernale, con paesaggi che si alternano passando dai prati verdi ai paesaggi innevati e candidi, tipici del periodo più freddo dell’anno.

Le atmosfere ricche di fascino dei territori altoatesini si rivelano perfette per una vacanza da trascorrersi in famiglia, con gli amici o più semplicemente con il partner.

Pacchetto coccole romantiche e proposte per famiglie con bimbi al seguito

Il relax di coppia è un’esperienza indimenticabile grazie a trattamenti wellness rivitalizzanti, massaggi con oli aromatizzati, e un ideale abbraccio ricco di romanticismo e di piccoli gesti che regalano grandi emozioni. Grazie ai pacchetti wellness dedicati alle coppie è possibile condividere un percorso chiudendo fuori, almeno per qualche ora, il mondo reale.

Per chi propende per la vacanza in famiglia le strutture hospitality dell’Alto Adige offrono programmi di intrattenimento perfetti, studiati ad arte per ogni componente, una combinazione fra vacanza e relax ideale per i grandi così come per i più piccoli, che godranno di divertenti momenti di gioco.

In tema di benessere è possibile fruire di proposte specifiche, offerte che si susseguono durante tutto l’anno anche in occasione di festività, fine settimana, ed una cascata di eventi speciali.

Alto Adige paradiso del wellness

Il relax in Alto Adige è fatto di panorami mozzafiato, soggiorni in spa resort, strutture benessere incastonate nelle montagne. Le aree relax da sogno si alternano a saune accoglienti, piscine interne ed esterne, spa private. Una scelta fra trattamenti e massaggi di varia tipologia per un’offerta benessere a tutto tondo.