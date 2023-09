Uno degli elettrodomestici che più sfruttiamo in casa in quanto lo utilizziamo tutto il giorno e tutti i giorni è sicuramente il frigorifero che serve per conservare i nostri alimenti.

Proprio perché “accoglie” il cibo e le nostre pietanze preferite, però, tende spesso a produrre cattivi odori che sentiamo non appena apriamo l’anta.

Ma per risolvere questo problema, non avrete bisogno di molto, in quanto vi basterà solo un bicchiere di aceto. Vediamo insieme come fare!

Per la pulizia

Innanzitutto, vediamo come utilizzare un bicchiere di aceto per pulire questo elettrodomestico. Spesso, infatti, è importante soprattutto procedere con la pulizia in modo da rimuovere la puzza dalla radice.

Per questo, vediamo insieme come pulire sia le componenti estraibili, sia le pareti interne.

Ripiani, cassetti e scaffali

Iniziamo dalla pulizia delle componenti estraibili, quali i ripiani, i cassetti e gli scaffali. Ovviamente, per una buona pulizia non avete bisogno necessariamente di rimuovere queste componenti.

La prima cosa da fare, quindi, è svuotare il frigorifero e cacciare fuori tutti i cibi conservati al suo interno, approfittando di quest’operazione anche per buttare via eventuali alimenti scaduti o andati a male, in quanto questi ultimi possono spesso essere la causa dei cattivi odori.

A questo punto, riempite una bacinella con circa 500 ml di acqua e versate un bicchiere di aceto al suo interno. Dopodiché, mescolate il tutto e immergete una spugna morbida all’interno della miscela così ottenuta prima di passarla più volte sui cassetti, sugli scaffali e sui ripiani.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente il tutto, per evitare la formazione di umidità. Se volete procedere, invece, con una pulizia più profonda, potete anche estrarre i cassetti, i ripiani e gli scaffali e metterli in ammollo per circa mezz’ora nella soluzione con aceto.

Pareti interne

Una volta pulite le componenti che si possono estrarre, passiamo alla pulizia delle pareti interne. Anche in questo caso, come già visto, vi basterà versare un bicchiere di aceto in circa 500 ml di acqua, immergere una spugnetta non abrasiva nella miscela così ottenuta e passarla sulle pareti.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Dopodiché, fate agire per qualche minuto, prima di risciacquare con un panno morbido imbevuto di acqua. Infine, asciugate accuratamente.

Se le pareti sono molto incrostate, vi suggeriamo di mettere più aceto, in quanto la sua funzione sgrassante è in grado di rimuovere anche le incrostazioni più ostinate! Non a caso, viene utilizzato per sgrassare il piano cottura!

Per la rimozione dei cattivi odori

Una volta pulito a fondo il vostro frigorifero e una volta che vi siete accertate di aver eliminato tutte le cause alla base del cattivo odore, vediamo come deodorarlo. L’aceto, infatti, oltre a sgrassare le superfici, è in grado anche di neutralizzare la puzza e, per questo, è una manna dal cielo anche in caso di cattivo odore derivante dagli scarichi!

Versate quindi l’aceto in un bicchierino, aggiungete al suo interno alcune gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite, dopodiché posizionatelo in un angolo del frigo, ricordandovi di cambiarlo ogni settimana in modo da mantenere efficace questo rimedio: dei cattivi odori non ci sarà più traccia!

Come pulire il frigorifero (VIDEO)

Se volete anche un video per vedere come pulire il frigorifero, ecco a voi!

Avvertenze

Ricordate di staccare la spina per pulire il frigo in tutta sicurezza. Seguite sempre le indicazioni di produzione. Asciugate accuratamente i ripiani, gli scaffali e i cassetti prima di riporli all’interno del frigorifero, così da evitare la formazione di muffe.