Il calcare è un composto di calcio che si deposita sulle superfici che entrano regolarmente in contatto con l’acqua, quali i rubinetti del bagno e della cucina.

L’accumulo di questa sostanza, purtroppo, forma una patina incrostata intorno ai rubinetti che li fa sembrare vecchi e poco igienici.

Ma non temete! Esistono, infatti, dei rimedi casalinghi e naturali in grado di togliere il calcare incrostato dai rubinetti. Scopriamoli insieme!

Limone

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare il succo di limone, noto proprio per le sue capacità disincrostanti.

Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è versare il succo di limone su una spugna e strofinarla delicatamente sui rubinetti.

In alternativa, potete anche utilizzare direttamente la metà del limone come se fosse una spugna e strofinarla sulle superfici. In questo modo, infatti, potrete raggiungere anche le parti più nascoste.

Se, poi, volete provare un rimedio ancora più efficace, allora aggiungete un po’ di bicarbonato di sodio sulla superficie del limone e strofinate sulla superficie del rubinetto.

In questo modo, infatti, il potere abrasivo del bicarbonato si combinerà con l’azione anticalcare dell’acido citrico contenuto nel limone. I vostri rubinetti saranno liberi dal calcare in un batter d’occhio!

N.B Vi ricordiamo, però, che non deve essere mai utilizzato sulle superfici di marmo o in pietra naturale perché potrebbe corroderle.

Spugna naturale

Sapete che il limone è anche una vera e propria spugna naturale? Se ne spremete uno, non gettatelo, vi sarà davvero utile!

Potete intingere la spugna naturale in un po’ di bicarbonato o un tocco di sale e usarla per togliere delicatamente le incrostazioni dai rubinetti.

Lasciate agire per qualche minuto, poi usate un panno pulito per rimuovere l’eccesso. È sempre bello poter riutilizzare in modo naturale un alimento, non è vero?

Bicarbonato

Il bicarbonato, però, può essere utilizzato anche da solo, in quanto vanta una capacità abrasiva tale da renderlo un rimedio anticalcare molto efficace.

Diluite, quindi, il bicarbonato con acqua calda come a voler formare una sorta di pasta e applicatela direttamente sui rubinetti da pulire. Dopodiché, strofinate sulla pasta con uno spazzolino da denti vecchi e lasciate agire per un po’. Infine, risciacquate.

Addio calcare!

Aceto

Dopo il bicarbonato e il succo di limone, come poteva mancare il tanto amato aceto? Questo ingrediente, infatti, è noto per le sue proprietà sgrassanti e pulenti.

Iniziate, quindi, con il versare una buona quantità di aceto di vino bianco su una spugna. A questo punto, strofinatela sui rubinetti, insistendo in particolare sulle macchie di calcare, lasciate agire per un po’ e risciacquate.

Se volete, poi, rimuovere anche il calcare dall’imbocco dei rubinetti, allora appoggiate un po’ di cotone imbevuto di aceto.

Dopodiché, avvolgete il rubinetto con una pellicola per circa mezz’ora. Infine, risciacquate tutto e asciugate con un panno morbido.

N.B Vi ricordiamo sempre di evitare l’utilizzo dell’aceto sul marmo o su pietra naturale perché potrebbe corrodere le superfici.

Video trucchetti

Se il calcare dei rubinetti è la vostra “croce” in materia di pulizie, ecco un video pensato apposta per voi!

Facile, no?

Acido citrico

Invece dell’aceto, potete anche utilizzare anche l’acido citrico, un’alternativa più ecologica dell’aceto ma comunque molto efficace.

Il procedimento è molto semplice, in quanto dovrete versare circa 150 ml di acido citrico in 1 litro di acqua e spruzzare questa miscela sul rubinetto.

Lasciatela agire per circa 10 minuti, dopodiché, risciacquate con acqua abbondante.

Trucchetto del sacchetto

Il trucchetto del sacchetto di plastica è un rimedio molto utile per eliminare tutto il calcare incrostato dai vostri rubinetti. Inoltre è semplice da provare.

Prendete, un sacchetto per alimenti per il freezer e versate al suo interno una miscela di bicarbonato e aceto. Dopodiché legate il sacchetto sul corpo del rubinetto e lasciatelo agire per almeno 2 ore.

Infine, togliete il sacchetto e strofinate delicatamente la superficie con uno spazzolino. Infine, passate un panno umido e il gioco è fatto!

Pomodoro

Sebbene vi possa sembrare un trucchetto piuttosto strambo, in realtà il pomodoro ha un potente effetto anticalcare e disincrostante.

Per provare questo rimedio, vi basterà semplicemente tagliare un pomodoro in due parti e utilizzarlo come se fosse una spugna sulla superficie da trattare, come indicato anche per il limone.

Infine, risciacquate con acqua abbondante.

N.B Come il limone e l’aceto, anche il il pomodoro è molto acido, per cui evitate l’utilizzo sul marmo o sulla pietra naturale.

Avvertenze

Consultare, inoltre, sempre in una zona nascosta dei vostri rubinetti per verificare la tollerabilità.

Per una casa sempre al top!

