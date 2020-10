Il tuo pandora si è annerito? Vediamo perché e come evitarlo!

Da anni il bracciale Pandora è diventato un must have per tutte le amanti dei gioielli o di accessori da sfoggiare!

Molte di voi sanno bene cosa significa la corsa ad accaparrarsi l’ultimo bracciale o charm esclusivo della collezione. Ma sapete bene anche che spesso il Pandora con i suoi charm tende ad annerirsi e a perdere di lucentezza.

Il bracciale Pandora, infatti, essendo in Argento Sterling 25, è soggetto a ossidazione che fa perdere questo accessorio la sua lucentezza e lo scurisce.

Perciò oggi vi spieghiamo come fare per evitare che il vostro bracciale si annerisca e per averlo sempre lucido e brillante!

N.B. Vi consigliamo di seguire sempre le indicazioni fornite dall’azienda sulla conservazione del gioiello e dei suoi charm.

Ma perché si ossida?

Il tuo Pandora in argento si è ossidato e lascia un segno nero o verde intorno al tuo polso?

Vediamo insieme perché questo succede.

Il Pandora di argento diventa nero a causa dello zolfo, una sostanza che si trova nell’aria.

Quando l’argento viene a contatto con lo zolfo, infatti, avviene una reazione chimica e si forma uno strato nero. L’argento si ossida maggiormente nei luoghi in cui c’è molta luce e alta umidità.

Contribuisce al processo di ossidazione anche il contatto con prodotti come cosmetici, lacca per capelli, profumi, deodoranti, lozioni per il corpo, candeggina, ecc.

Inoltre, anche gli oli naturali prodotti dalla tua pelle e il sudore possono provocare macchie nere sul tuo Pandora.

Gli oli prodotti dalla tua pelle dipendono fortemente dal tipo di cibo che mangi, dal consumo di alcol e dall’assunzione di farmaci.

Queste cose influenzano l’acidità della tua pelle e ciò potrebbe far perdere lucentezza al tuo Pandora di argento.

N.B Vi ricordiamo che l’ossidazione del Pandora in argento è un segno che è davvero di argento, in quanto altri metalli si ossidano in modo diverso.

Consigli da seguire

Qui vi diamo una serie di consigli da seguire per evitare che il vostro Pandora si annerisca e perda di lucentezza.

Innanzitutto ci preme precisare che ci sono alcuni prodotti che non possono essere usati per pulire un bracciale Pandora, come i prodotti per la lucidatura dell’argento o prodotti chimici forti.

Inoltre, bisogna avere una serie di altri piccoli accorgimenti.

Vediamo quali:

Non conservate il vostro Pandora in argento in luoghi umidi come il bagno o la cucina

il vostro Pandora in argento in luoghi come Indossatelo solo dopo aver usato trucco, profumo, lacca per capelli e altri prodotti di bellezza

lacca per capelli e altri prodotti di bellezza Toglietelo quando nuotate, quando fate le pulizie domestiche con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca

con detergenti aggressivi come candeggina o ammoniaca Toglietelo quando vi lavate le mani o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare

o quando entrate a contatto con l’acqua salata del mare Slacciatelo se la vostra pelle traspira molto , per esempio in caso di febbre o di esercizio fisico

, per esempio Conservatelo sempre in una borsa chiusa e protetta dall’aria e in uno spazio buio quando non lo usate

Come pulirlo

Se, però, è troppo tardi e non avete seguito questi accorgimenti o i consigli dettati anche dal sito ufficiale e il vostro Pandora si è annerito…non disperate!

Infatti, è possibile pulire il vostro Pandora con rimedi naturali e renderlo di nuovo lucente!

Scopriamo insieme come!

Bicarbonato

Il bicarbonato è uno dei rimedi più efficaci per pulire e lucidare l’argento. Può essere utilizzato per il bracciale stesso, ma anche per gli charm di argento.

Prendete una ciotola e riempitela con acqua tiepida. Poi aggiungete un cucchiaino di bicarbonato di sodio e fatelo sciogliere completamente mescolandolo.

A questo punto, ponete il laccio del braccialetto e gli charm di argento nella ciotola e lasciatelo agire per una ventina di minuti.

In seguito risciacquate e asciugate bene sia il laccio che gli charme con un panno morbido.

N.B Vi raccomandiamo di non utilizzare il bicarbonato sugli charm di murano o altri materiali più delicati.

Con il sale

Il sale anche risulta molto efficace per pulire l’argento ed è molto utilizzato per le pulizie di casa.

Per pulire il vostro bracciale Pandora , avrete bisogno di un bicchiere ampio ricoperto con fogli di alluminio.

In seguito ponete prima il laccio poi gli charm nel bicchiere e aggiungete il sale da cucina fino a riempire tutto il bicchiere.

A questo punto, aggiungete un po’ di acqua calda e mescolate fino a quando il sale non si sarà completamente sciolto. Lasciate in ammollo per qualche secondo.

Se avete inserito anche i ciondoli che hanno superfici smaltate, vi consigliamo di toglierli per primi, dopodiché potete estrarre i charm rimanenti.

Abbiate cura di asciugare tutto in maniera accurata.

Dentifricio

Potete pulire il vostro Pandora anche utilizzando il comune dentifricio.

Per utilizzare questo rimedio, avrete bisogno di uno spazzolino morbido, dentifricio e acqua.

Per pulire il tuo braccialetto, mettete una piccola quantità di dentifricio sullo spazzolino da denti, dopodiché strofinate il dentifricio sul tuo Pandora, prestando particolare attenzione alle aree ossidate.

Lasciate, poi, agire per alcuni minuti, dopodiché utilizzate acqua pulita per rimuovere il dentifricio.

N.B Si raccomanda sempre di rimuovere ogni traccia di dentifricio in quanto è abrasivo e di non utilizzare questo metodo se i tuoi ciondoli hanno pietre preziose in quanto potrebbero danneggiarli.

Birra

Anche se di solito pensiamo a tutt’altro uso della birra, essa può essere un ottimo rimedio naturale per lucidare l’argenteria!

Per utilizzare questo metodo, avete bisogno di un po’ di birra da versare in un bicchiere. A questo punto immergeteci dentro il Pandora e lasciate agire per un’ora.

Dopo un’ora risciacquate e asciugate accuratamente.

Avvertenze

Ricordiamo che è molto importante seguire le indicazione fornite dal brand per una pulizia più adeguata.

Altri consigli

Se siete in vena di pulizie, vi consigliamo altri post interessanti: