Avete voglia di uno spuntino gustoso e saporito ma che non sia troppo calorico?

Abbiamo per voi una ricetta semplicissima e velocissima da preparare: il budino di cachi e cacao o il budino cacocacao.

Potete preparare questo budino light e vegan davvero in 5 minuti e non necessita di nessuna cottura.

Inoltre, avete bisogno solo di due ingredienti.

Quindi…cosa aspettate?

Corriamo subito a vedere come prepararlo!

Ricetta

Questo budino è lo spuntino perfetto per chi segue una dieta o per chi è molto attento all’alimentazione.

Nonostante, infatti, abbia pochissime calorie, scoprirete che è davvero un piacere per il vostro palato!

Tutto ciò di cui avete bisogno per la preparazione di questo budino è:

1 cachi maturo

5 grammi di cacao amaro

un mixer

Il cachi maturo servirà a dare la giusta dose di dolcezza al vostro budino senza dover aggiungere dolcificanti o zuccheri.

La presenza della pectina nel frutto, infatti, riesce a formare una sorta di gelatina che tiene compatto il budino al cacao senza dover cuocere e senza dover aggiungere colla di pesce.

Preparazione

Iniziate lavando il cachi maturo. Dopodiché sbucciatelo e tagliatelo a pezzettini.

Versate, poi, i pezzetti di cachi nel mixer e aggiungete il cacao. Se preferite, potete aggiungere una spolverata di cannella.

Frullate tutti gli ingredienti per circa 2 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Il cachi tende subito a solidificarsi, perciò potete anche gustarlo subito come se fosse una crema.

In alternativa, potete versare il composto in uno stampino e lasciarlo in frigorifero per circa 1 ora. Per essere certe che si solidifichi bene, potrebbe essere necessario lasciarlo in frigorifero per tutta la notte.

Potete utilizzare gli stampini delle forme che più preferite, sia di alluminio che di silicone.

A questo punto, prendete il vostro budino dal frigorifero e capovolgetelo su un piattino.

Potete decorarlo nella maniera che più vi piace: con granella di mandorle, di cocco, di pistacchio, ecc.

E ora non ci resta che…mangiarlo!

Benefici dei cachi

Il cachi è un frutto noto per le sue proprietà diuretiche e lassative. Per questo è molto utilizzato per combattere la stitichezza.

Inoltre, sono ricchi di potassio, vitamina C e beta-carotene che fanno molto bene alla nostra salute.

Nonostante la bontà di questo budino, poi, i valori nutrizionali sono quelli di uno spuntino molto dietetico, in quanto un budino ha solo 108 calorie, 2,5 g di grassi, 19,5 di carboidrati e 2,5 di proteine.

Insomma, che dire: una ricetta che fa bene al corpo e al…palato!

Attenzione! Se siete allergiche o ipersensibili a uno o più degli ingredienti, non assumeteli.