Quante volte vi è capitato di avvertire dei cattivi odori nel wc? Immagino spesso. Purtroppo, infatti, è inevitabile a causa degli scarichi e dell’evaporazione dei liquidi.

La cosa peggiore, poi, è che i cattivi odori dallo scarico del wc tendono a diffondersi in tutto il bagno.

Quindi, come fare? Facile, basta provare questi trucchetti naturali e casalinghi per liberare il wc dai cattivi odori ma anche dallo sporco e calcare!

Aceto

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il tanto amato aceto, un ingrediente casalingo che vanta proprietà pulenti, anticalcare, disgorganti e anti-odore. Per questo, può essere utilizzato per pulire a fondo il wc e liberarlo dalla puzza!

Tutto ciò che dovrete fare è versare un litro di aceto bianco bollente direttamente nel wc, dopo aver rimosso l’acqua al suo interno con uno sturalavandino, in modo da non far diluire troppo l’aceto con l’acqua.

Dopodiché, lasciate agire per circa mezz’ora, prima di versare un litro di acqua bollente. Attendete, quindi, altri 20 minuti e, infine, non vi resta che tirare lo sciacquone più volte per rimuovere l’aceto: i cattivi odori saranno solo un brutto ricordo!

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. Perciò, l’ideale sarebbe prediligere metodi alternativi, primo tra tutti l’acido citrico.

Bicarbonato e acido citrico

Se non volete usare l’aceto, potete ricorrere all’acido citrico, il quale è più ecologico pur avendo le sue stesse proprietà. Combinato con il bicarbonato, poi, dà vita a un disgorgante naturale in grado di neutralizzare i cattivi odori e farli svanire in un batter d’occhio!

Versate, quindi, una tazza di bicarbonato nel fondo del wc, dopodiché attendete qualche secondo e versate anche una miscela composta da 200 grammi di acido citrico disciolti in un litro d’acqua calda. All’istante, noterete una reazione chimica effervescente tra acido citrico e bicarbonato in grado di liberare lo scarico e ad eliminare tutti i cattivi odori!

A questo punto, versate un pentolino di acqua molto calda e addio cattivi odori! Come se non bastasse, questa miscela sarà in grado di liberare anche lo scarico da sporco ed eventuali blocchi di calcare! Vi ricordiamo, infatti, che sia il bicarbonato che l’acido citrico sono una manna dal cielo per eliminare il calcare in lavatrice o in lavastoviglie!

N.B Fate attenzione a non scottarvi quando maneggiate l’acqua calda.

Bombe wc fai da te

Un altro trucchetto molto efficace consiste nel preparare delle bombe fai da te da utilizzare all’occorrenza in grado di liberare il wc non solo dai cattivi odori ma anche dallo sporco! Munitevi, quindi, di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

1/2 cucchiaio di detersivo per piatti biologico

stampi per ghiaccio, meglio se in silicone

Iniziate con il versare il bicarbonato e l’acido citrico in una ciotola, dopodiché aggiungete il detersivo per i piatti e mescolate il tutto fino ad ottenere un composto dalla consistenza simile a quella della “sabbia bagnata”.

A questo punto, potete aggiungere, se lo preferite, alcune gocce di olio essenziale al limone o all’arancia per dare una nota molto profumata alle vostre bombe.

Versate, poi, il composto ottenuto negli stampini di silicone e lasciatelo asciugare completamente almeno per 4 ore (o di più. Una volta asciutte, estraete le bombe con delicatezza dallo stampino e mettetele in un barattolo preferibilmente di vetro. Per rimuovere la puzza nel vostro wc e per pulirlo a fondo, dovrete gettare la bomba fai da te nella vostra toilette, lasciare agire anche per tutta la notte e tirare lo sciacquone il giorno dopo: e che profumo!

Sale

Dopo l’aceto, il bicarbonato e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il sale, il quale vanta una forte proprietà assorbente in grado di assorbire i cattivi odori? Per un effetto deodorante più efficace, vi consigliamo di combinarlo con il bicarbonato e di versare, quindi, nel wc un bicchiere riempito con metà quantità di sale e metà di bicarbonato.

Lasciate, quindi, agire per qualche secondo, dopodiché versate circa 1 litro di acqua bollente. Questo rimedio non solo avrà liberato il wc dai cattivi odori ma sarà una manna dal cielo anche per sturare gli scarichi intasati! Se volete, poi, portare anche un buon profumo nel vostro wc, allora vediamo insieme come preparare il sale profumato.

Vi basterà versare 250 grammi di sale grosso e 250 grammi di bicarbonato in una ciotola e aggiungere, poi, 10 gocce di olio essenziale al limone o al Tea tree oil. A questo punto, mescolate fino a far amalgamare il tutto e versate il sale profumato nel wc e lasciatelo agire per tutta la notte. L’indomani, ripulite il bagno con una pentola contenente acqua molto calda, attendete qualche minuto e tirate lo sciacquone: il vostro wc sarà come nuovo!

Come se non bastasse, il sale profumato può essere utilizzato anche per profumare il bucato!

Avvertenze

Se questi metodi non funzionano significa che c’è un problema di fondo che non può essere risolto con il semplice fai da te, ma che necessita dell’intervento di un idraulico professionista.