È capitato sicuramente a tutte: avete lavato i vostri jeans e li avete ritrovati di una taglia più piccola.

Quelli che erano, quindi, i vostri jeans preferiti si sono trasformati in pantaloni stretti, costrittivi e decisamente scomodi da indossare.

Questo restringimento, di solito, avviene a causa dell’esposizione del denim a temperature eccessivamente calde.

Ma potrebbe trattarsi anche di pantaloni che vi stanno semplicemente più stretti nonostante li abbiate appena comprati.

Insomma, qualunque sia la causa, la buona notizia è che è possibile risolvere questo problema.

In che modo?

A tal proposito, oggi, vedremo insieme alcuni metodi per “allargare” i vostri jeans troppo stretti e poterli indossare di nuovo!

N.B Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di provare i rimedi suggeriti.

Acqua calda

Il primo metodo per allargare i vostri jeans, per poterli indossare comodamente di nuovo, consiste nel riempire la vasca da bagno con acqua tiepida.

Vi raccomandiamo di non utilizzare acqua troppo calda perché potrebbe comportare un ulteriore restringimento del vostro denim.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Aggiungete, quindi, una piccola quantità di sapone di Marsiglia nella vasca e immergete i vostri jeans.

Lasciateli in ammollo per circa 20-25 minuti.

Trascorso questo tempo, togliete i jeans dall’acqua e strizzateli delicatamente, così da togliere l’acqua in eccesso.

Appoggiateli, poi, su un asciugamano pulito e asciutto e arrotolate l’asciugamano e i jeans.

In questo modo, quindi, rimuoverete altra acqua e umidità.

Procedete tre o quattro volte con questo procedimento fino a quando la maggior parte dell’umidità non sarà eliminata.

Infine, tenete i jeans distesi sull’asciugamano e tirateli delicatamente in direzioni opposte così da allungarli.

Per allargare invece la vita dei vostri pantaloni, tirate le estremità con molta energia e forza.

Vedrete che i vostri jeans saranno allargati e pronti per essere indossati di nuovo!

Ginnastica

La ginnastica non è utile solo per dimagrire e metterci in forma, ma anche per rimettere in forma i nostri jeans troppo stretti!

Vi basta, infatti, fare alcuni esercizi fisici per renderli più comodi.

Prendete, quindi, i vostri jeans ristretti e indossateli dopo averli lavati.

Vi ricordiamo, però, di indossarli quando sono ancora umidi, altrimenti questo trucchetto non si rivelerà efficace.

A questo punto, provate a fare degli affondi per qualche minuto. Noterete che inizieranno ad allentarsi e a prendere la forma del vostro corpo.

In alternativa, potete anche provare a bagnare i vostri jeans tenendoli addosso.

Una volta bagnati con acqua tiepida, iniziate ad allargare con le mani le zone che vi sentite più strette addosso.

Dopodiché, toglieteli e lasciateli asciugare all’aria aperta.

Ed ecco che i vostri jeans saranno più in forma che mai!

Ferro da stiro

Anche se vi può sembrare strano, anche il ferro da stiro può essere molto utile in caso abbiate dei jeans troppo stretti che non riuscite ad indossare.

Ovviamente, anche in questo caso, bisogna procedere quando i pantaloni sono umidi e mai asciutti.

Quindi, lavateli e asciugateli con un asciugamano, così da rimuovere l’acqua in eccesso.

Dopodiché, stendeteli sull’asse da stiro e utilizzate il ferro da stiro per insistere sulla zona di vostro interesse.

Vi consigliamo, in ogni caso, di passarlo sia sulle gambe che in vita così da allungarle e allargare il vostro jeans.

Con gli oggetti

Infine, ecco l’ultimo metodo per allargare i vostri jeans: utilizzare alcuni oggetti di grandi dimensioni come se fossero delle forme.

Potete utilizzare, per esempio, un dizionario o dei libri da inserire, in orizzontale, nella zona della vita così da allargare la zona dei fianchi.

Per quanto riguarda le gambe, invece, inserite all’interno dei tubi in gommapiuma che si utilizza per fare yoga, oppure alcuni stracci arrotolati.

Lasciate, quindi, queste “forme” nei pantaloni e lasciateli per qualche ora.

I risultati vi sorprenderanno!

Altri consigli utili

Ovviamente questi metodi si rivelano efficaci in caso vogliate allargare i vostri jeans di circa 2-3 cm.

Perciò, valutate sempre quanto sono stretti prima di procedere.

Nell’allargare i vostri jeans in vita, non afferrate mai i passanti perché potreste strapparli.

Non utilizzate acqua troppo calda o troppo fredda, perché le temperature eccessive potrebbero comportare ulteriori restringimenti.

Avvertenze

Vi ricordiamo di consultare sempre le etichette di lavaggio prima di seguire i suddetti rimedi.

Ogni jeans, infatti, ha un tessuto differente che deve essere trattato in modo diverso.

Jeans sempre perfetti!

Se avete voglia di conoscere altri trucchetti per avere jeans sempre perfetti, vi consigliamo altri post interessanti: