Come assorbire i cattivi odori dei filtri sotto la cappa della cucina

La cappa è un componente essenziale della nostra cucina, poiché assorbe i vapori e i cattivi odori prodotti durante la cottura che altrimenti si spargerebbero per tutta la casa, venendo intrappolati nei muri e all’interno dei mobili. Poiché, però, la parte esterna è molto esposta ai fumi e ai vapori, è soggetta alla formazione di sporco e di grasso ed è importante, quindi, pulirla e sgrassarla regolarmente.

Col passare del tempo il filtro della cappa può trattenere i residui di grasso e particelle di cibo, diventando una fonte di odori sgradevoli e compromettendo il normale funzionamento dell’elettrodomestico. Proprio per questo oggi vedremo insieme come pulire i filtri e togliere il cattivo odore di cibo sotto la cappa!

Aceto

Se cerchiamo elementi naturali che possiedono una grande proprietà mangia-odori, non possiamo non affidarci all’aceto! Quando c’è puzza nel frigo, nella lavastoviglie e in lavatrice, usare l’aceto aiuta a dire addio a questo problema.

Nel caso dei cattivi odori in cucina, tutto quello che dovete fare è posizionare un bicchiere pieno d’aceto in prossimità del piano cottura mentre state cucinando. Quando avete terminato di cucinare e avete pulito tutta la cucina, versate il bicchiere in un pentolino con un po’ d’acqua e portate ad ebollizione. A questo punto spegnete la fiamma e lasciate che il vapore dell’acqua e dell’aceto mandino via la puzza!

Bicarbonato

Un altro ingrediente da dispensa molto efficace è il bicarbonato, il quale vanta proprietà pulenti e svolge una leggera azione abrasiva in grado di disincrostare le superfici. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 3 cucchiai di bicarbonato in 1 litro di acqua calda e travasare il tutto in un flacone spray.

A questo punto, vaporizzate la miscela sulla cappa, lasciate agire per un po’ e strofinate con una spugnetta, concentrandovi soprattutto sui punti in cui è maggiormente presente il grasso. Infine, risciacquate con un panno inumidito e asciugate: addio sporco dalla vostra cappa!

Infuso profumato

Oltre all’aceto e al bicarbonato, potete usare anche il metodo dell’infuso profumato! Questo si può preparare con diversi ingredienti, scopriamoli insieme!

Con alloro

Il primo infuso che potete preparare è con l’alloro! Questa pianta fa sentire il suo odore anche quando la usiamo in cucina per preparare delle pietanze oppure sul termosifone per spargere un buon profumo!

Procedete quindi mettendo 3 foglie d’alloro in un pentolino pieno d’acqua, portate poi a bollore e fate spargere man mano il profumo in casa. Quando l’acqua andrà in ebollizione, spegnete il fuoco e lasciate sotto la cappa accesa finché non sarà sparita la puzza.

Con agrumi

Se non gradite il profumo dell’alloro o volete un profumo più fresco, potete preparare l’infuso con gli agrumi! Prepararlo è molto semplice, vi basterà seguire lo stesso procedimento sopra descritto per l’alloro, ma dovrete inserire nell’acqua delle fette di arancia e limone oppure uno solo dei due ingredienti.

Con cannella

In ultimo possiamo usare una spezia che tutti amano, la cannella! Ci sono vari profumi che si preparano con questo fantastico ingrediente! Dunque perché non usarlo per liberarsi dagli odori sotto la cappa?

Dal momento che stiamo parlando anche in questo caso di un infuso, i passaggi sono simili ai precedenti, naturalmente dovrete inserire nel pentolino un bastoncino di cannella oppure 2 cucchiaini di prodotto in polvere. Non esagerate con le quantità perché la cannella ha un aroma molto forte che se troppo, potrebbe disturbare.

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia, il quale è noto proprio per le sue proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate. Vi consigliamo, però, di utilizzare questo prodotto in caso di cappa non molto sporca o per la pulizia ordinaria.

Versate, quindi, un cucchiaio di sapone in scaglie in mezzo litro di acqua tiepida e immergete, poi, un panno nella miscela così ottenuta. Dopodiché, passatela sulla cappa e strofinate delicatamente. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente per evitare di lasciare tracce di acqua e di guastare l’elettrodomestico.

In alternativa, potete anche travasare la miscela così ottenuta in un contenitore spray da utilizzare all’occorrenza. Vi consigliamo di lavarla dopo ogni pranzo o cena o quando preparate qualcosa che tende di più a sporcare la cappa come i fritti o il sugo. In ogni caso, è consigliabile pulirla almeno una volta a settimana.

Sapone giallo

Oltre al sapone di Marsiglia, c’è un altro sapone neutro noto per le sue proprietà sgrassanti: il sapone giallo, il quale è in grado anche di lucidare l’acciaio della cucina! Spalmate, quindi, il sapone giallo su una spugnetta fino a farlo aderire per bene, dopodiché strofinate sulla cappa. Infine, risciacquate e addio grasso incrostato!

Limone

Ah il limone! Questo agrume, si sa, viene in nostro soccorso per sgrassare, pulire e profumare tutta la casa! In 1 litro di acqua, quindi, versate il succo di 1 limone e travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray. Dopodiché, vaporizzatela sulla superficie esterna della cappa, fate agire per un po’ in modo da sciogliere il grasso e lo sporco e, infine, strofinate con una spugna.

Lavanda

Ad avere il primato tra gli odori che più si prediligono in casa e in lavatrice c’è sicuramente la lavanda! Un fiore dal tocco fresco ed intenso che rappresenta sempre una buona idea nel momento in cui si desidera un profumo meraviglioso. Scaldate dell’acqua, versatela poi in una ciotola e aggiungete 1 rametto di lavanda all’interno, poi mettete sotto la cappa e accendete per un po’ di tempo. Quando l’odore avrà raggiunto l’intensità che desiderate, togliete il composto ed ecco fatto!

Olio Essenziale

Gli oli essenziali, come l’olio essenziale di limone o di menta, possono essere aggiunti al tuo detergente naturale per lavare il filtro della cappa. Aggiungi 2 o 3 gocce di olio essenziale a tuo piacimento all’acqua calda e al bicarbonato di sodio o all’aceto bianco e usa questa miscela per pulire il filtro. Gli oli essenziali contribuiranno a neutralizzare gli odori e aggiungeranno un profumo fresco già in fase di lavaggio!

Fondi di caffè

A terminare la lista dei trucchetti che tolgono gli odori dal filtro della cappa sono i fondi di caffè. Usati già molto spesso in casa, rappresentano un meraviglioso deodorante naturale ed economico. Metti un po’ di caffè macinato usato in un sacchetto di garza e posizionalo vicino al filtro della cappa. Il caffè assorbirà gradualmente gli odori e lascerà l’aria più fresca. Una volta terminato il passaggio, puoi usare i fondi per le tue piante!

Sgrassatore fai da te

Se la vostra cappa risulta essere particolarmente incrostata e piena di grasso, allora abbiamo il rimedio che fa per voi: lo sgrassatore fai da te. Munitevi, quindi, di:

200 ml di acqua

125 ml di aceto bianco di alcol

125 gr di sale fino

25 gr di sapone di Marsiglia in scaglie

2 limoni

Iniziate con il tagliare i limoni in piccoli pezzi e riponeteli in una ciotola, poi, aggiungete l’acqua e il sale. Quindi, frullate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, versatelo in un pentolino e aggiungete anche l’aceto bianco di alcol e le scaglie di sapone di Marsiglia.

Fate cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti o fino a quando noterete che ha raggiunto una consistenza cremosa, dopodiché, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray, spruzzatene un po’ su un panno e passatelo sulla superficie della cappa incrostata, accertandovi di non bagnarla molto. Infine, asciugate accuratamente e la patina di grasso sulla vostra cappa sarà solo un brutto ricordo!

Pulizia filtri

Finora, abbiamo visto come pulire la superficie della cappa. Non abbiamo, però, considerato i filtri, i quali servono proprio a trattenere i vapori e lo sporco. Per una pulizia più completa, quindi, vi consigliamo di pulirli, rimuovendoli accuratamente (seguendo le indicazioni di produzione). In caso siano filtri ai carboni attivi, allora, vi basterà semplicemente sostituirli con altri nuovi. Se, invece, avete filtri metallici, vi basterà immergerli in una bacinella contenente acqua calda, due bicchieri di aceto e due cucchiai di bicarbonato.

Lasciateli, quindi, in ammollo per circa un’ora, dopodiché risciacquateli: la vostra cappa sarà pulita da cima a fondo!

Pulizia Regolare

Come già anticipato, il primo passo per prevenire odori sgradevoli nel filtro della cappa è effettuare la pulizia regolare ogni volta che vedete lo sporco accumulato. Almeno una volta al mese, rimuovi il filtro e lavalo accuratamente, ti basterà grattugiare delle scaglie di sapone di Marsiglia su una spugna umida e non troppo abrasiva e strofinare sul filtro.

In alternativa puoi servirti dell’aceto bianco d’alcol o del bicarbonato di sodio sempre con l’aiuto di una spugnetta pulita e indicata per la superficie interessata. Una volta che hai tolto tutto il grasso e i residui di cibo, sciacqua con abbondante acqua corrente, assicurandoti che sia completamente pulito e asciuga per bene.