Chi da anni usa rimedi naturali sa perfettamente che ci sono alcuni ingredienti che non dovrebbero mai essere gettati via.

Tra questi non possiamo fare a meno di menzionare i fondi di caffè, perfetti per in casa per dare un grande aiuto con le faccende domestiche.

Se non li avete mai usati, è arrivato il momento di scoprire tutti i trucchetti per usarli e vedrete che non li butterete mai più!

Addio macchie

La prima cosa che potete fare con i fondi di caffè è dire addio alle varie macchie che ogni tanto trovate in casa, anche quelle più ostinate!

Usarli è molto semplice e vi dirò subito come potete sfruttare questo trucchetto al meglio!

Non dovrete far altro che inumidire un panno in microfibra, poi dovrete spargere sopra i fondi di caffè e passarli sui mobili o le superfici che hanno le macchie.

Fate dei movimenti circolare senza strofinare troppo e risciacquate…addio macchie!

Per il legno

Passiamo adesso al legno, un altro elemento che può beneficiare delle proprietà dei fondi di caffè!

Vi starete chiedendo che tipo di aiuto può dare quest’ingrediente su tavoli, mobili e sedie, ebbene ve lo dico subito!

Se avete qualche graffio sul legno, dovrete semplicemente aggiungere un po’ d’acqua ai fondi fino ad ottenere un composto denso.

Dopodiché mettete quest’ultimo su un panno in microfibra e passatelo sui graffi stando attenti a non strofinare eccessivamente.

A questo punto risciacquate e controllate che i graffi siano andati via, altrimenti continuate a ripetere il passaggio.

Per le padelle incrostate

Nessuno ama le padelle super incrostate dopo aver cucinato cibi molto conditi!

In effetti ci sono delle volte in cui sembrano davvero impossibili da pulire e mettere a nuovo, ma con i fondi di caffè sarà semplicissimo.

Tutto quello che dovrete fare è mettere 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in una ciotola e aggiungere 1 cucchiaio di fondi di caffè.

Mescolate energicamente così da avere una sorta di pasta pulente che dovrete poi usare sulla spugnetta per sgrassare le padelle e le pentole.

Se necessario, lasciate agire il composto con acqua molto calda per un po’ di tempo e poi passate al lavaggio…ecco fatto, saranno nuove!

Cattivi odori in frigo

Quelle volte in cui si apre il frigo e si sentono cattivi odori vuol dire che qualcosa è andato storto.

I motivi sono disparati, ma nella maggior parte delle volte è a causa di pietanze andate a male o di cibi dall’odore particolarmente forte come il pesce.

Ebbene, per dire addio alla puzza che si è formata all’interno del frigorifero, dovrete semplicemente mettere una o più tazzine piene di fondi asciutti.

Lasciateli per qualche giorno e vedrete che man mano tutti gli odori andranno via!

Detersivo fai da te

Ultimo consiglio con i fondi di caffè è preparare un detersivo fai da te per tutta la casa!

Dal momento che sono perfetti in ogni ambiente, perché non usarli nella nostra quotidianità e sfruttarne al meglio le proprietà pulenti?

Vediamo subito insieme come fare questo detersivo naturale!

Ingredienti e procedimento

Partiamo dagli ingredienti, sono pochi e sicuramente li avete in casa!

Eccoli nel dettaglio:

1 panetto di Sapone di Marsiglia (o 250 ml di sapone liquido)

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio e mezzo di fondi di caffè

Sciogliete il panetto a bagnomaria in modo da non danneggiare le pentole e da non far rimanere l’odore impregnato all’interno.

Una volta sciolto, unite prima il bicarbonato e poi i fondi precedentemente fatti asciugare.

Mescolate energicamente, dovrete ottenere un composto denso da conservare in un flacone a vostra scelta.

Nel caso in cui il composto sia troppo denso, potete unire un po’ d’acqua così da renderlo fluido.

Ecco fatto, adesso non vi resta che sfruttarlo in tutta la casa!

Avvertenze

Non usate i fondi di caffè in caso di allergia o ipersensibilità. Inoltre ricordate che tutti i metodi vanno provati prima in angoli non visibili.