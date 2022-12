Non c’è niente di più bello che avvolgere il proprio viso in asciugamani soffici e bianchi: sembra di affondare su una nuvoletta!

Peccato, però, che l’effetto non sia sempre così piacevole, in quanto spesso gli asciugamani tendono a diventare ruvidi e secchi. Per non parlare, poi, di quando si ingialliscono!

Per questo, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti per avere asciugamani bianchi e soffici come in hotel!

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per la sua capacità di ammorbidire i capi grazie alla sua leggera azione abrasiva.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 3 cucchiai di bicarbonato direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta del cassettino e avviare, poi, il ciclo di lavaggio. I vostri asciugamani saranno morbidi e bianchi come non mai!

Aceto bianco

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto bianco, un ingrediente da dispensa noto per le sue proprietà sbiancanti, sgrassanti e anti-odore. Grazie alla sua azione emolliente è in grado anche di ammorbidire i maglioni di lana che tendono ad infeltrirsi!

Vi basterà aggiungere 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e avviare, poi, il ciclo di lavaggio in lavatrice! In caso, invece, di lavaggio a mano, potete aggiungere la stessa quantità in un secchio contenente acqua e mettere, poi, in ammollo gli asciugamani. E che morbidezza!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è sempre preferibile rispetto ad altri detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, vi consigliamo di utilizzare l’acido citrico, noto anche per il suo essere un ammorbidente naturale.

In questo caso, vi suggeriamo di versare 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua e versare, poi, questa miscela così ottenuta direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente o nel cestello prima di procedere con il lavaggio in lavatrice. Non vedrete l’ora di avvolgervi nei vostri asciugamani!

Limone

Dopo il bicarbonato e l’acido citrico, non potevamo non menzionare il limone, il quale è in grado soprattutto di sbiancare. Non a caso è considerato l’ingrediente preferito dalle nostre nonne per conferire il candore originario alla biancheria ingiallita!

Versate, quindi, il succo di 3 limoni in mezzo litro d’acqua e aggiungete, poi, 2 tappi dosatori di questo ammorbidente naturale fai da te ad ogni lavaggio: i vostri asciugamani saranno come appena comprati!

Sapone di Marsiglia

Infine, vediamo insieme come provare il sapone di Marsiglia, in grado di sgrassare e smacchiare anche gli indumenti più delicati. Vi ricordiamo, infatti, che è l’ingrediente base per realizzare uno smacchia-tutto!

Aggiungete, quindi, 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e…avviate il lavaggio!

Altri consigli utili per il lavaggio

Non solo gli ingredienti giusti aiutano a sbiancare e rendere più morbidi gli asciugamani, in quanto è importante anche seguire una serie di accorgimenti. Innanzitutto, sarebbe bene prediligere un lavaggio a temperature più fredde e fare attenzione alla centrifuga.

Inoltre, vi suggeriamo di riservare un lavaggio esclusivo solo agli asciugamani e di separarli in base al tessuto, al modello e soprattutto al colore! Infine, ricordatevi sempre di non caricare troppo il cestello della lavatrice con tanti indumenti perché potreste rischiare di non far penetrare bene l’acqua all’interno delle fibre e di avere, quindi, un bucato duro.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere le etichette di lavaggio degli asciugamani prima di provare i rimedi consigliati.